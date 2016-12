Senatorul Puiu Haşotti: „Cer PSD Constanţa retragerea sprijinului politic pentru Remus Cernea“

1

Hasotti cere

Dle Cristinel, cel pacalit nu a fost PSD ci electoratul. Prin astfel de manevre USL a ajuns la guvernare si la o majoritate totalitara in Parlament. Cernea poate fi acuzat pentru declaratiile si initiativele sale,dar el este cel putin sincer nu mincinos ca liderii USL in frunte cu Ponta-copy si Cacarau. Daca s-a ajuns la aceasta situatie,vina nu trebuie cautata la cel care face astfel de propuneri ci la cei care au contribuit prin nepasare sau sprijin direct la crearea problemelor legate de Biserica si homosexuali.Partidele incep sa-si culeaga rezultatele politicilor duplicitare si de cultivare a tot ce este mai rau in societatea occidentala.Nu trebuie sa ne miram,atata timp cat ministerele culturii si invatamantului au ajuns pe mana unora ca Hasotti si altii asemnataori lui din toate partidele de guvernamant.De rolul nociv al mass-mediei nici nu mai vorbim.Daca in Franta,considerata capitala culturii europene s-a votat casatoria intre homosexuali,in mod sigur ca se va vota si in Romania.Oricum,cetenilor nu le mai pasa,atata timp cat vad ca parada homosexualilor este oficiala si ocrotita de stat cu ajutorul jandarmilor.Si in politica se manifesta un soi de homosexualitate,prin " uniuni contra naturii" gen USL,si Ponta-copy-Cacarau