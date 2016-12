Senatorul Marian Vasiliev de la PP-DD cere micşorarea vacanţei parlamentare

Senatorul Marian Vasiliev de la PP-DD cere micșorarea vacanței parlamentare

Senatorul constănțean Marian Vasiliev de la PP-DD a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul partidului din Constanța că va depune un amendament privind micșorarea vacanței parlamentare, astfel încât aceasta să fie ca la Parlamentul European, doar în luna august. El a mai precizat că, în ce privește va-canța de iarnă, amendamentul prevede să nu mai fie liberă toată luna ianuarie, iar sesiunea parlamentară să înceapă de pe 15 ianuarie.„Avem aproape trei luni pe an vacanță parlamentară. Două luni de vacanță vara și o lună iarna. La un simplu calcul reiese că, într-un mandat care durează patru ani, un parlamentar stă un an și două luni în vacanță, ceea ce nu este corect. Noi am fost trimiși de cetățeni să muncim pentru ei și nu să stăm cât putem de mult în vacanță parlamen-tară”, a spus senatorul Marian Vasiliev. El a mai adăugat că propunerea legislativă care aparține PP-DD va fi depusă săptămâna viitoare urmând să intre în comisie.De precizat este că această propunere se poate concretiza numai cu modificarea Constituției.Ce spune ConstituțiaLa secțiunea privind organizarea și funcționarea Parlamentului, Legea Fundamentală stipulează că prima sesiune parlamentară nu poate depăși sfârșitul lunii iunie, iar ce de-a doua sesiune începe în luna septembrie.„Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie”, se arată în Constituție.Tot Legea Fundamentală precizea-ză că Senatul și Camera Deputaților se întrunesc și în sesiuni extraordinare, la cererea Președintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puțin o treime din numărul deputaților sau al senatorilor. Convocarea Camerelor se face de președinții acestora.