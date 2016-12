Senatorul Gigi Chiru:"Victor Ponta, mai tare ca Ceauşescu!"

Senatorul Gigi Chiru:"Victor Ponta, mai tare ca Ceaușescu!"

Senatorul Christian Gigi Chiru a susținut în Parlament declarația politică intitulată „Opera lui Ponta și rezultatele cincinalului în trei ani”. În cuvântarea sa, parlamentarul constănțean a spus că primul-ministru Victor Ponta nu încetează să ne uimească.„Optimismul său, atunci când vine vorba despre numărul locurilor de muncă create de când este în funcție, este debordant și aproape neverosimil. Bucuros nevoie mare că s-au împlinit trei ani de când are funcția de șef peste Guvern, Ponta a ajuns cunoscut chiar și peste hotare ca fiind un creator de opere de mare valoare, chiar și atunci când nu pune ghilimele. Acest domn a reușit ceea ce de pe vremea lui Ceaușescu nu s-a mai putut: să depășească planul cincinal în trei ani. Este adevărat, doar prin fudulie. Ca senator al României, ascultând cuvântarea primului ministru referitoare la cele 250.000 de locuri de muncă, m-am întrebat cum face domnia sa calculele, pentru că nici măcar porcul nu se îngrașă înainte de Crăciun. Doar Ponta a reușit acest miracol. Să nu uităm că promisiunile erau mult mai generoase, de fapt, ducând înspre un milion de locuri de muncă. În acest bilanț, ar fi fost bine să ne spună și: Unde? Cum? Când? Cine a beneficiat de aceste locuri de muncă? Vorbiți, domnule prim-ministru, despre locuri de muncă la stat sau la privat? Aș dori să cred că a reușit crearea celor 250 000 de locuri de muncă nu doar pentru familia Ponta, ci pentru cetățenii români. Mă întreb de unde se informează domnul prim-ministru, deoarece datele oficiale spun contrariul”, le-a spus senatorul Chiru colegilor parlamentari.În opinia senatorului constănțean, a ne mândri cu locuri de muncă la stat este inutil însă ar merita, dacă ar fi cazul, să ne bucurăm de relansarea afacerilor private, de crearea de locuri de muncă în sectorul privat, de revitalizarea acestui sector care, nu numai ar da de muncă românilor, ci ar și plăti taxe și impozite, ar face România să funcționeze.„În plus, m-ar bucura dacă s-ar putea vorbi și de locuri de muncă bine plătite! Din păcate, guvernarea PSD nu a făcut altceva decât să pună piedici mediului privat, să îl înrobească, să îl secătuiască, să îl aducă în pragul disperării și al renunțării. Însă, când aparatul unor instituții de stat este suprasaturat de rubedenii, iar cele mai multe dintre organigrame arată ca o petrecere în familie, consider că bucuria lui Victor Ponta nu are fundament. Este ușor să mințiți poporul cu televizorul, domnule Ponta, mai ales că ați avut de unde învăța aceste practici! Felicitări, elevul și-a întrecut maestrul, iar guvernul Ponta a realizat planul cincinal în trei ani!”, a mai spus senatorul Christian Gigi Chiru în declarația politică citită în Parlament.