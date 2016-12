Senatorul Gigi Chiru şi-a făcut bilanţul: cu ce se laudă după doi ani de mandat

Senatorul Gigi Chiru și-a făcut bilanțul: cu ce se laudă după doi ani de mandat

Începutul de an îi aduce pe aleșii constănțenilor în fața electoratului pentru a-și prezenta bilanțul mandatului. După ce zilele trecute senatorul Nicolae Moga a tras linie și a contabilizat activitățile anului 2014, astăzi iată că este rândul senatorului Gigi Chiru, care susține că „în cei doi ani în Parlament, a avut ca unică preocupare binele constănțenilor și al județului Constanța”.În cei doi ani de mandat, parlamentarul PNL a fost printre inițiatorii a 24 de inițiative legislative și a semnat 16 declarații politice, dintre care opt numai în anul abia încheiat. De asemenea, senatorul Chiru a trimis miniștrilor 13 întrebări (în 2014: Titularul unui drept de proprietate asupra pachetului de acțiuni în cadrul CNAPMC Constanța; Desființarea Judecătoriei Hârșova, județul Constanța și a Judecătoriei Măcin, județul Tulcea; Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța; Măsurile luate în privința exploatării gazelor de șist după recomandarea Comisiei pentru Industrie, cercetare și energie din Parlamentul European) și 22 interpelări.Totodată, senatorul Gigi Chiru a luat cuvântul în plen de 31 de ori și a fost printre semnatarii, alături de alți deputați și senatori apar-ținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale Grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal, ai moțiunii „Victor Ponta pune în pericol statul de drept! Opriți fraudarea alegerilor de către PSD!”.În cei doi ani de activitate parlamentară au venit în audiențe la cabinetul senatorial peste 700 de constănțeni cu diverse probleme și nevoi, printre care cele mai importante sunt legate de retrocedări, pensii, locuri de muncă, ajutoare sociale și medicale.„Pot spune că experiența celor doi ani în Parlament m-a ajutat să cunosc mai bine problemele județului și municipiul Constanța și ale locuitorilor săi. Am fost trimis în Senat de constănțeni și toată munca pe care o depun acolo este pentru ei. Au fost doi ani buni, fructuoși, iar intenția mea este ca de acum înainte să continui munca în folosul constănțeanului. Ca și anul trecut, îmi propun să fiu un parlamentar mai eficient, mai critic și mai consecvent decât am fost până acum”, a declarat senatorul Gigi Chiru, co-președintele PNL Constanța.