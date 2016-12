Senatorul Gigi Chiru propune instituirea unui bilet comun la unităţile de cultură

Senatorul Gigi Chiru propune instituirea unui bilet comun la unitățile de cultură

Senatorul Gigi Chiru a susținut în Parlament declarația politică „Biletul unic care poate salva și promova cultura”. În cuvântarea sa, parlamentarul constănțean a spus că a observat cu bucurie că Noaptea Muzeelor i-a scos pe români din case, i-a îndepărtat de marile centre comerciale și i-a apropiat de cultură, de tradiție, de trecut, acesta fiind un semn că evenimentele de asemenea amploare pot aduce publicul spre cultură.„Cultura națională în sensul ei larg, stimați colegi, este, poate, cea mai importantă moștenire pe care o lăsăm copiilor noștri. Ea ne povestește trecutul, ne arată prezentul și ne face să fim încrezători în viitor. Este un izvor de inspirație și de motivare! Existența cotidiană, agitată și stresantă, ne face să ne îndepărtăm de valori. Mai mult decât atât, turiștii care vizitează zonele încărcate de istorie ale țării noastre nu sunt deloc încurajați să își îndrepte atenția și către cultură, chiar dacă avem muzee care adăpostesc adevărate comori”, a spus senatorul Gigi Chiru.Acesta a precizat că provine dintr-o zonă turistică, din Constanța, și că și-ar dori ca muzeele de pe litoral să fie vizitate și să fie o adevărată atracție pentru turiști și, de ce nu, să avem turism cultural, educativ și chiar turismul călătoriei în timp.„Îmi doresc, Constanța, România, să fie loc de pelerinaj, așa cum este gradina botanică din Balcic. România nu are doar Castelul Peleș sau pe cel de la Bran, Constanța nu are doar Delfinariu, ci un muzeu de arheologie de valoare, un muzeu de artă, unul de artă populară, ba chiar și un muzeu cu importante lucrări, în localitatea Topalu. Dar, așa cum am mai spus, nu sunt promovate. România nu trebuie promovată, așa cum vor unii, numai prin distracții, cluburi și carnaval. În acest context, vă propun ca noi, parlamentarii din zonele turistice, să lucrăm împreună pentru promovarea culturii, a istoriei naționale, pentru a face cunoscute adevăratele valori”, a mai spus parlamentarul.Din aceste motive, senatorul Christian Gigi Chiru a propus instituirea unui bilet comun de intrare/bilet unic la toate unitățile de cultură din județe.„Poate părea dificil, însă prin coordonare între instituțiile abilitate putem reuși să aducem public pentru fiecare muzeu. Un bilet comun, achiziționat la începutul unei vacanțe, cu un preț redus, ar asigura, fără doar și poate, vizitatori tuturor instituțiilor de cultură din zonele turistice. Dacă în pachetele turistice ar fi inclus și biletul comun am putem stârni un interes mai mare pentru instituțiile de cultură. Este și datoria noastră să găsim modălități de a crea consum de cultură!”, a mai precizat senatorul Gigi Chiru în declarația politică susținută în Parlament.