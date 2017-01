Senatorul Gigi Chiru: „Lipsa de planuri a lui Victor Ponta se vede şi din afişe“

Senatorul Gigi Chiru: „Lipsa de planuri a lui Victor Ponta se vede și din afișe“

Președintele PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru, consideră că Victor Ponta promite românilor că, dacă îl vor alege președinte, va face exact ceea ce a făcut și ca prim-ministru.„Lipsa de planuri a lui Victor Ponta se vede și din afișe. El nu le transmite nimic românilor, nu are mesaj, vrea să fie președintele României, dar nu spune de ce sau cum. Relansarea economică, creșterea anuală de 3%, locurile de muncă pentru tineri sau creșterea competitivității agriculturii sunt temele eterne ale lui Ponta. Vedem cum este Guvernul pe care îl conduce și ne putem imagina ce dezastru ar fi pentru România un președinte ca Victor Ponta”, a declarat senatorul Gigi Chiru, co-președinte ACL Constanța.Mai mult decât atât, acesta a făcut referire la aparițiile televizate din ultima vreme ale președintelui PSD, care, după ce i-a batjocorit, aduce osanale românilor, lăudându-i că sunt grozavi.„Cu bonă filipineză acasă, Victor Ponta are tupeul să laude românii, să spună că se preocupă de viitorul tinerilor. De fapt, singurul aspect care îl preocupă este bunăstarea baronilor locali pe care îi are în jurul său. În programul său electoral, Ponta vor-bește despre unire, însă, de fapt, unicul său scop este să dezbine pentru ca mai apoi molima roșie a baronilor PSD să cotropească și ce a mai rămas liber și bun în România”, a mai precizat senatorul Gigi Chiru.