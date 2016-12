Senatorul Dobriţoiu, suspendat din PNL

Senatorul Dobrițoiu, suspendat din PNL

Vicepreședintele PNL, Teodor Atanasiu, a declarat că senatorul Corneliu Dobrițoiu este suspendat din PNL, ca urmare a deciziei de condamnare a sa în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare. Fostul ministru al Apărării, Corneliu Dobrițoiu, a fost condamnat, ieri, de magistrații de la ÎCCJ, la un an de închisoare cu suspendare în dosarul „Case pentru generali”. Dobrițoiu a fost trimis în judecată în legătură cu achiziționarea în condiții ilegale a unei locuințe de serviciu la preț subvenționat. Dobrițoiu a primit un an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu contra intereselor publice și două luni închisoare pentru participație improprie la fals intelectual. Cele două pedepse au fost contopite, rezultând un an închisoare, cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani. Decizia nu este definitivă.