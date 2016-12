Senatorul constănţean Nicolae Moga nu mai vrea în Parlament

Senatorul constănțean Nicolae Moga nu mai vrea în Parlament

Parlamentarul social-democrat Nicolae Moga a făcut, la finalul acestei săptămâni, o vizită în Colegiul 3, pe care-l reprezintă în Senat, vizită în teritoriu ce a inclus localitățile Aliman și Rasova. Senatorul i-a avut alături în această acțiune pe directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Petre Dinică, dar și reprezentanți ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, aceștia preluând informații legate de cazuri sociale a căror soluționare este, de acum, pe lista lor de priorități. România reală Poposind în ceea ce el a numit „România reală”, de care, însă, nu este străin, Nicolae Moga a participat la o întâlnire cu oamenii din comuna Aliman, eveniment care a avut loc la școala din satul Floriile, acolo unde câteva zeci de suflete, țărani dintre cei mai amărâți, i-au expus politicianului problemele legate de traiul de pe o zi pe alta, ce derivă fie din pensiile foarte mici, fie din inechitățile unui sistem anacronic, potrivit căruia, dacă ai un hectar de pământ și, spre exemplu, o vacă, nu poți beneficia de ajutor social. Ulterior, senatorul Colegiului 3 s-a deplasat la o familie din același sat, formată din 13 persoane (doi părinți, zece copii și un nepoțel, fiul fiicei de doar 16 ani), familie căreia i-a donat o canapea și mai mulți saci cu haine. Cei 13 oameni, de la cel mai mic, care are 1 an și câteva luni, și până la capul familiei, trăiesc din ce câștigă de pe urma muncii cu ziua și din alocațiile copiilor. În medie, ei trăiesc, lunar, din suma ce depășește cu puțin cinci milioane de lei vechi. Nu în ultimul rând, Moga a vizitat și un bătrân în vârstă de 61 de ani, Nicolae Babonea, a cărei boală, de natură reumatică, descoperită încă de când acesta era elev în clasa a V-a, îi provoacă dureri foarte mari și, totodată, face ca deplasarea sa, în cârje, să fie extrem de dificilă. Pentru că refuză un scaun cu rotile, senatorul i-a promis acestuia un tratament de câteva zile la Sanatoriul Balnear din Mangalia și i-a dăruit un telefon mobil, pentru a avea cum să anunțe serviciile specializate în situații de urgență. Un parlamentar de nota… 7 În ceea ce privește activitatea sa parlamentară, Nicolae Moga a mărturisit că aceasta nu este tocmai satisfăcătoare și că se autoevaluează la nota… 7. Vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine publică și siguranță națională, Moga are șase inițiative legislative înregistrate spre dezbatere, a făcut 22 declarații politice și a semnat patru moțiuni de cenzură. De aseme-nea, senatorul a facilitat vizitarea Parlamentului României pentru 1756 de persoane, elevi și cadre didactice, declarând în acest sens că va continua programul intitulat „O zi parlamentar”. Admițând că „80% dintre parlamentari sunt rupți de realitate, paraleli cu viața reală”, senatorul constănțean a afirmat că nu vrea să mai candideze pentru un nou mandat, obiectivul său fiind acela de a-și face datoria, în acești patru ani, față de oamenii care l-au ales. „Nu-mi place (n.r. - în Parlament). Din păcate, în Parlament, tot politic se pune problema”, a menționat el.