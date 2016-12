Senatorul Chiru îl ia la întrebări pe ministrul Justiţiei

Senatorul Chiru îl ia la întrebări pe ministrul Justiției

Parlamentarul constănțean i-a reamintit ministrului că raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare a fost unul destul de critic la adresa justiției și că independența justiției din România este o adevărată problemă pentru Europa. Mai mult decât atât, amânarea proceselor, a luării unor decizii judecătorești, pericolul depășirii termenului de prescriere au adus prejudicii considerabile statului, Ministerului de Justiție și a prejudiciat bugetele prin cheltuirea unor sume însemnate. Senatorul Christian Gigi Chiru a solicitat ministrului Justiției prezentarea viziunii sale asupra unor proceduri de urgentare a proceselor. Parlamentarul a atras atenția și asupra unor cazuri de notorietate."Având în vedere că Raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare a fost unul destul de critic la adresa Justiției mai ales că, așa cum se arată în raport, una dintre preocupările majore a fost dovada clară a exercitării de presiuni asupra instituțiilor judiciare și a lipsei de respect pentru independența sistemului judiciar. Aceasta rămâne un motiv serios de preocupare. Comisia a primit numeroase rapoarte privind acte de intimidare sau hărțuire comise împotriva unor persoane care lucrează în instituții judiciare și anticorupție importante, inclusiv amenințări cu un caracter personal împotriva judecătorilor și a familiilor acestora și campanii mediatice de hărțuire, independența Justiției din România este o adevărată problemă pentru Europa. Acest lucru este vizibil mai ales că sunt procese care de ani de zile așteaptă o decizie din partea judecătorilor, mai ales când vine vorba de oameni politici, cu influență, dosarele devin imposibil de rezolvat sau mai de grabă se găsesc tot felul de artificii pentru a jongla legea. Astfel, se ajunge la amânări continue până la prescripții sau la imposibilitatea de rezolvare a cazurilor și, implicit, la nepedepsirea unor infractori", se arată în interpelarea semnată de parlamentarul Constănțean.Senatorul Christian Gigi Chiru a dat ca exemplu un caz de notorietate pentru Constanța și România: "Atunci când este vorba despre un om politic influent, care prejudiciază patrimoniul orașului pe care îl conduce și pe cel al statului, ocupând funcție publică, în timp ce procesul tărăgănează de ani de zile. Pe 28 octombrie 2008, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpați în legătură cu restituirea și atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan din municipiul Constanța, Mamaia, plajă și faleza, fapte prin care a fost cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 114 milioane euro (dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului și 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanța). Situații similare întâlnim și la alți politicieni, Adrian Năstase, Liviu Dragnea, Relu Fenechiu, Dan Voiculescu, Gigi Becali și alții. Având în vedere că aceste procese se tărăgănează de ani de zile se ridică semne de întrebare privind influența pe care anumiți politicei o au asupra justiției. Consider că durata de soluționare acestor dosare aduce prejudicii României, bugetului de stat și implicit inculpaților. Dacă aceste procese s-ar fi finalizat la timp, Constanța și România ar fi avut astăzi un alt destin, o altă imagine pe plan european și astăzi am fi avut o șansă reala de a fi in Schengen".În acest context, parlamentarul constănțean Christian Gigi Chiru i-a adresat ministrului Justiției, Robert Cazanciuc, următoarele întrebări: Care este strategia dumneavoastra, în calitate de ministru pentru soluționarea mai rapida a proceselor de judecată?Ce urmează să faceți pentru a îmbunătăți sistemul juridic românesc și a repara imaginea acestuia în plan european?