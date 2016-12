Senatorul Alexandru Cordoş s-a autosuspendat din toate funcţiile din PSD

Senatorul Alexandru Cordoș s-a autosuspendat din toate funcțiile din PSD

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul PSD Alexandru Cordoș a anunțat că se autosuspendă din funcțiile deținute în partid, după ce el, soția și fiica sa au fost puși sub urmărire penală pentru fapte de corupție. Între timp, soția parlamentarului a fost arestată pentru 30 de zile, fiind acuzată de trafic de influență."Mă autosuspend pentru a nu implica PSD în situația juridică pe care o voi clarifica în justiție. Am încredere în justiție", a declarat senatorul social-democrat. Acesta este vicepreședinte al filialei PSD Cluj, potrivit Digi24.roSenatorul Alexandru Cordoș, soția acestuia, Mihaiela Cordoș, dar și fiica lor Andreea, au fost puși sub urmărire penală, de procurorii DNA. Mihaiela Cordoș este acuzată că a luat mită, pentru a obține locuri de muncă mai multor persoane, cu ajutorul soțului și fiicei. Ea ar fi pretins bani de la mai multe persoane, cărora le-ar fi promis locuri de muncă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj sau în învățământ.