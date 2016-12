Senatorii Mircea Banias şi Gigi Chiru de la ALDE : "Am votat cu speranţa că vor veni zile mai bune"

Senatorii Mircea Banias și Gigi Chiru de la ALDE : "Am votat cu speranța că vor veni zile mai bune"

Liderul ALDE Constanța, senatorul Mircea Banias, și-a exercitat, ieri, votul la secția de votare amenajată la Căminul de bătrâni din Constanța.„Cred că votul se va desfășura corect. De atâția ani votăm liber în România. Românii știu să voteze și mă bucur că este o prezență bună. Dumnezeu ține cu noi! Este o vreme superbă și ăsta e un motiv în plus ca oamenii să vină în număr cât mai mare la vot. Noi suntem harnici în general la vot. Nu am fost niciodată codași, dar mai bine decât altădată este astăzi”, a declarat Mircea Banias, președinte ALDE.La rândul lui, senatorul Gigi Chiru și-a exprimat opțiunea electorală la o secție de votare din localitatea Eforie.„Am votat cu încredere, cu speranța că vor veni zile mai bune, mai liniștite și mai sigure pentru noi toți. Am votat cu gândul la fiecare dintre voi, cu speranța într-un viitor mai bun pentru fiecare dobrogean”, a spus Gigi Chiru.