Senatorii l-au lăsat pe Gabriel Oprea fără imunitate parlamentară

Senatul a încuviințat, ieri, solicitarea Justiției de începere a urmării penale față de fostul vicepremier și ministru de Interne Gabriel Oprea, cu 102 voturi „pen-tru” și 30 „împotrivă”, un vot fiind anulat.Înainte de a se trece la vot, Gabriel Oprea le-a cerut colegilor parlamentari să voteze cererea de urmărire penală transmisă de DNA, pe motiv că nu ar trebui prelungită perioada necesară stabilirii adevărului. Printre altele, el a afirmat că se consideră nevinovat și a spus că nu a beneficiat de nimic în plus față de ceilalți miniștri de Interne.Zilele trecute, procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut sesizarea Senatului pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de Gabriel Oprea, fost viceprim-ministru pentru Securitate Națională și ministru al Afacerilor Interne, în legătură cu săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul în perioada în care a deținut funcția ministerială. Mai exact, el este acuzat că a avut mai multe deplasări fiind însoțit, în mod nelegal, de echipaje ale poliției rutiere. În plus, o altă infracțiune care i se impută are legătură cu încheierea unui protocol în baza căruia procurorul general ar fi beneficiat în mod nelegal de coloană oficială.