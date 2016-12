Senatorii au respins o nouă lege a graţierii

Senatorii au respins o nouă lege a grațierii

Plenul Senatului a respins, ieri, o nouă lege a grațierii, semnată de senatorul Partidului Conservator Cristiana Anghel.Potrivit proiectului, această inițiativă legislativă ar duce la grațierea completă a pedepselor de închisoare de până la doi ani și reducerea unor părți din pedepsele care depășesc doi ani de zile închisoare.Senatorii au respins cu 67 de voturi împotrivă și trei abțineri inițiativa senatorului PC Cristiana Anghel. Actul normativ urmează să fie supus dezbaterii și votului final în Camera Deputaților care este for decizional.Propunerea are în vedere grațierea completă a pedepselor de până la doi ani de închisoare și reducerea cu o treime a celor până la cinci ani închisoare, cu un sfert a celor până la opt ani închisoare.Inițiativa precizează că grațierea nu se aplică recidiviștilor, însă are efecte în cazul pedepselor de închisoare cu suspendarea executării pedepsei.