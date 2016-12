Senatorii au respins acordarea a 500 de lei pentru nou-născuţi

1

Tara nu mai are nevoie de oameni!

Pai nu toate statele lumii au ca scop apararea si dezvoltarea natiunilor pe care le reprezinta. Politicile ultimelor decenii,ne arata ca Romania nu mai are nevoie de romani. De altfel,milioane de romani au fost nevoiti sa mearga in bejenie,ca aicie mureau ei si familiile lor de foame.Copiii sunt abandonati,nu au resurse banesti pentru a urma o scoala ,tara e sfartecata si data aproape moca la diversi dubiosi. Guvernul nu are bani sa-si sustina alegatorii,trebuie sa aloce bani pentru diverse bazaconii cu denumiri pompoase,inutile unui popor secatuit de vlaga si infometat,tampit de saracia deja seculara. Da,femeile nu mai sunt motivate sa nasca niste viitori locuitori ai unui teritoriu parca blestemat sa aiba parte doar de lideri si sisteme anti-umane.