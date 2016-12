Semnal de alarmă pentru salvarea Cetăţii Carsium! "E plină de gunoaie"

2

...nu mai agitati apele!

Nu mai agitati apele! Nu mai faceti valuri! Cetatea de la Harsova este intr-o stare avansata de degradare de zeci de ani. Nimeni nu a facut mare lucru pentru ea. Singura autoritate care s-a aratat interesata de soarta ei a fost Consiliul Judetean. In 2012 prin HG a fost trecuta in proprietatea publica a judetului Constanta. In anul trecut s-a initiat un SF pe fonduri europene pe axa CBC, insa retragerea bulgarilor ne-a lasat descoperiti. Ceea ce trebuia sa scrieti Dv. sus este ca autoritatea judeteana face eforturi pentru ca proiectul sa fie depus pe POR. Dupa ,,episodul Capidava,, Ministerul Culturii a cerut CJ sa stopeze proiectele pe situri. Daca in cazul Harsovei se va face acest lucru, va fi o mare greseala si nu se va putea depune in timp proiectul. Dupa cat cunosc oamenii din CJ lucrurile nu se vor opri aici si se vor cauta noi axe pentru acest proiect. Interpunerea unor astfel de probleme in luptele politice face mult rau monumentului. Daca PNL vrea sa faca ceva pentru sit, sa organizeze o actiune de ecologizare a cetatii. Ar fi mult mai nimerit pentru sit si mai ales pentru imaginea partidului. Oricum, nefiind in proprietatea publica locala (de nenumarate ori CL a respins cererea noastra de preluare a sitului) orice initiativa pentru imprejmuire nu poate fi pusa in aplicare. Haideti sa ne gandim la lucruri care chiar se pot face pentru salvarea si valorificarea fortificatiei de la Harsova. Imi este teama ca aceste initiative utile care trebuiesc luate de catre Consiliul local, intr-un viitor apropiat, se vor pica la vot....