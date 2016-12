Șefii din USL cer suspendarea președintelui

Sâmbătă, 23 Martie 2013

Ministrul de Interne, Radu Stroe, susține că în interiorul USL se ia în calcul suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu. Acestuia i se adaugă și alte voci din alianță, inclusiv Viorel Hrebenciuc."Este inadmisibil ce a făcut Băsescu", a spus vicepreședintele PNL Radu Stroe, referindu-se la implicarea lui Băsescu în Convenția PDL.Vicepreședintele PNL Mihai Voicu a declarat, astăzi, pentru Mediafax, că președintele Traian Băsescu a încălcat Constituția prin ieșirea publică legată de Convenția PDL, însă decizia unei noi suspendări din funcție necesită "coagularea voinței politice", până acum fiind prezentate doar opinii."Trebuie să recapitulăm foarte succint faptele, mă refer aici doar la articolul din Constituție care prevede plasarea președintelui României deasupra forțelor politice. Nu este prima dată când președintele se implică activ în viața unui partid politic, nu este pentru prima dată când președintele, participând la Convenția PDL, susține un anumit candidat – s-a mai întâmplat și cu Emil Boc în 2011, poate mult mai virulent atunci – însă este o premieră extrem de gravă faptul că președintele României, din această poziție, anunță public implicarea în formarea unui nou partid, mai mult decât atât, conducerea acestui proces și sigur că din nou este vorba de o încălcare a Constituției, acesta este un lucru evident", a susținut Voicu.De asemenea, în ceea ce privește un eventual demers de suspendare din funcție, vicepreședintele PNL a susținut că acest lucru necesită coagularea unor opțiuni politice."Suspendarea este un proces care implică coagularea unei voințe politice, luarea unei decizii, precum și un proces parlamentar și constituțional. Da, am asistat la o încălcare a Constituției, nu spun acum că s-a și format opinia și s-a luat decizia cu privire la o suspendare a președintelui. Nu este un secret, evident, că suntem de părere că președintele Băsescu nu are ce căuta la Cotroceni, a încălcat în numeroase rânduri Constituția, însă repet, nu s-a format o decizie în acest moment cu privire la o nouă suspendare", a mai declarat Voicu.El a precizat că ministrul de Interne, Radu Stroe, a exprimat opinia "că ar trebui să ne gândim'."Cu acest lucru sunt de acord, ar trebui să ne gândim. Nu pot acum să definesc că este necesară, că trebuie făcută repede, sau că ar trebui să luăm o decizie în acest sens. Trebuie făcută o analiză și văzut care sunt consecințele și cum am putea să luăm decizie în acest sens", a mai precizat Voicu.