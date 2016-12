Sectorul Cernavodă-Medgidia din A2, inaugurat parţial pe 20 iulie

Sectorul Cernavodă-Medgidia din A2, inaugurat parțial pe 20 iulie

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Silaghi, a verificat, ieri, stadiul lucrărilor la tronsoanele Cernavodă - Med-gidia și Medgidia - Constanța ale Autostrăzii A2 București - Constanța. Deși termenul de finalizare pentru acesta era 30 iunie, potrivit ministrului, pe porțiunea Cernavodă - Medgidia se va circula, pe o sigură bandă, abia din 20 iulie. Ministrul a adăugat că această dată de inaugurare este cea existentă în graficul constructorilor și nu cea de 30 iunie. „Am vorbit cu constructorul, care ne-a dat asigurări că pe 20 iulie se va putea circula pe un fir între Cernavodă și Medgidia, în regim de drum național, respectiv cu 80 km/h. Tot de pe 20 iulie va fi deschis și firul Medgidia - Constanța. Am încercat să dăm drumul cât mai repede la circulație pe autostradă pentru a veni în sprijinul turiștilor”, a spus Silaghi.Acesta a precizat că termenul limită din contract pentru finalizarea tronsonului Cernavodă-Medgidia este ianuarie 2013, însă constructorul „a analizat stadiul lucrărilor și ne-a asigurat că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lui 2012”.La rândul său, secretarul de stat din MTI, Septimiu Buzașu, a declarat că lucrările sunt în proporție de 85% realizate. Buzașu a menționat și că, tot pe 20 iulie, va fi deschisă și centura ocolitoare a Constanței, care are o lungime de 21,8 km. Până atunci urmează să fie finalizată și mutarea conductei Transgaz care creează probleme în acest moment. „Suntem mulțumiți de lucrările de până acum și de modul în care a lucrat constructorul. Compania Națională de Autostrăzi chiar mai are de plătit 270 milioane lei din lucrarea de la Cernavodă-Medgidia”, a menționat Silaghi.Potrivit datelor MTI, porțiunea Cernavodă - Medgidia are 20,4 km, costurile ridicându-se la 498 milioane lei, iar Medgidia - Constanța are 38,2 km, costurile fiind de 596 milioane lei. Valoarea contractului pentru varianta ocolitoare este de 438 milioane lei fără TVA.Reamintim că în luna martie Ministerul Transporturilor anunța că la 30 iunie se va circula pe tronsonul Constanța - Medgidia, pe două benzi, iar pe tronsonul Medgidia - Cernavodă pe o bandă, ca și pe centura ocolitoare a municipiului Constanța. Cu cinci zile înainte de inaugurare, ministrul Silaghi a anunțat că se nu se va putea circula de la Agigea la Murfatlar, deoarece sensul giratoriu de la Murfatlar trebuie desființat. Tronsonul Murfatlar - Constanța al autostrăzii A2 a fost inaugurat, pe o singură bandă, la sfârșitul lunii iulie 2011 și finalizat ulterior. Doar pe tronsonul Medgidia - Cernavodă se va circula pe câte o bandă pe sens deoarece acest segment este cel mai întârziat.