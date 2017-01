Secţiile speciale de votare, luate cu asalt de alegători

Secțiile speciale de votare, luate cu asalt de alegători

Valuri de alegători, îmbulzeală, cozi nesfârșite, ore întregi petrecute în picioare, nervi întinși până la maximum. Aceasta este, pe scurt, atmosfera în care sute de votanți și-au petrecut ziua de ieri din dorința de a-și exercita dreptul la vot în secțiile speciale. Alegătorii care s-au aflat, ieri, în altă comună, oraș sau municipiu decât cel de domiciliu, au putut vota numai la secțiile de votare speciale, constituite, de regulă, în gări, autogări, aerogări și în campusurile universitare. La nivelul județului, în fiecare unitate administrativ-teritorială a fost amenajată câte o secție de votare specială, cu excepția municipiului Constanța, unde au fost amplasate trei secții speciale. Prima dintre ele (192) a fost amplasată în Gara Constanța - Corp Central, et. 1, Piața Gării nr. 1. Apoi, o altă secție specială (193) a fost amenajată la parterul Autogării Nord din str. Soveja, nr. 35. Cea de-a treia secție (194) a fost organizată la intrarea în Căminul Studențesc nr. 2 al Universității „Ovidius” Constanța, din bd. Mamaia, nr. 284. Primul dintre aspectele semna-late de către alegători a fost lipsa panourilor de informare privind amplasarea acestor secții. „Sunt din Valu lui Traian, dar nu m-am mai deplasat în localitatea de domiciliu crezând că va fi mai ușor să votez aici. M-am înșelat, cred, pentru că merge foarte greu”, a început să povestească un alegător de 35 de ani care s-a decis să își exercite drepturile la căminul studențesc. „În primul rând nu sunt panouri, nu sunt indicații care să te ajute să ajungi la această secție. Mai mult, nu a fost amenajată o sală așa cum știam că trebuie să fie. Noi votăm în hol”, a atras el atenția. Aceleași observații le-a avut și o studentă de 20 de ani de la Facultatea de Psihologie. „Chiar dacă este supravegheată cu camere de filmat, această secție nu prea are un aer oficial. Ar fi trebuit să fie amenajată în mod special o sală… nu să votăm în hol”, a mai remarcat tânăra. Un alt alegător din Buzău s-a plâns de numărul mic de cabine amenajate în incinta secțiilor de votare speciale. „Pentru toți cei care sunt acum în tranzit, călătoresc sau sunt în vizită este foarte greu. În primul rând, sunt foarte puține secții. Apoi, se merge greu în față unde trebuie semnate acele declarații pe proprie răspun-dere că nu am mai votat în altă locație. Însă în această îmbulzeală se pot face fraude mari. Vă dați seama câți pot intra în cabină cu mai multe buletine de vot…Cine stă să îi vadă?”, a mai spus bărbatul. Un alt alegător a atras atenția asupra organizării de moment la care a recurs biroul secției de votare cu nr. 194 de la căminul studențesc pentru a grăbi mersul lucrurilor. El a precizat că, în prima parte a dimineții, au fost favorizați cei care votau numai pentru președintele țării, întrucât aveau întâietate în fața celor care vroiau să voteze pentru cele două consultări electorale. „Inițial am acționat așa pentru că am vrut să meargă lucrurile mai repede. Am spus să nu mai stea să aștepte cei care vor să voteze doar pentru președinție. Practic, se formaseră două cozi, dar am renunțat pentru că au fost câțiva nemulțumiți”, a declarat președintele secției, Marian Mitel. „Suntem în Africa sau în Europa?“ Ieri după-amiază, la secția specială 193 din Autogara Nord, zeci de persoane din Tulcea, București, Năvodari, Pitești, Hunedoara, Cluj așteptau nervoase, în șir indian, pe scări, pentru a-și exprima opțiunile de vot. „Este bătaie de joc. Așteptăm de o oră și merge foarte greu pentru că nu sunt condiții. Pentru că nu există organizare. Suntem în Africa sau în Europa?”, a pus problema o femeie din Cluj, de 72 de ani. „Nu există destule mese pentru a completa declarațiile mai repede. Ar trebui aduse mai multe mese. Ar trebui suplimentate și cabinele de vot. Aici există numai trei”, a mai spus ea. O altă alegătoare a mai spus că multe persoane au renunțat să mai voteze pentru că nu puteau aștepta la coadă. „Preferam listele suplimentare. Am văzut zece persoane care au plecat pur și simplu, hotărâte să nu mai voteze. Deci avem deja zece voturi pierdute”, a concluzionat ea. „Nu mă grăbesc“ La gară, până la ora 14.00, apucaseră să voteze aproximativ 300 de persoane, potrivit președintelui secției speciale nr. 192, Alexandru Morți. Valentina Balalia, cu domiciliul în Buzău, aștepta de aproximativ o oră în Gara Constanța pentru a putea vota. În acest timp, ea a declarat că a putut observa cum foarte multe persoane bolnave sau însoțite de copii au renunțat să își mai exercite dreptul. „Nu mai puteau sta la coadă și au plecat. Cred că se puteau organiza mai multe secții speciale, chiar aici în gară, și se puteau amenaja mai multe cabine de vot”, a explicat ea. „Bolnavă ruptă am venit să votez”, a spus ferm Sofia Tudor, de 60 de ani din Buzău. „Am spus să fiu conștiincioasă și să vin la vot și acum aștept aici de o oră să intru în secție”, a adăugat femeia. „Ar fi fost mai bine să existe listele suplimentare pentru că ar fi fost mai aproape de locul unde stau eu acum pentru cât timp îmi fac tratamentul”, a ținut să spună ea. În schimb, Maria Antoaneta Doicescu de 22 de ani, din Rasova, a spus că nu o deranjează să aștepte la coadă. „Aștept de aproximativ o oră, dar nu am nici o problemă. Nu mă grăbesc. Pot să aștept”, a menționat tânăra.