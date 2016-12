Secţii noi de votare în Constanţa

Secții noi de votare în Constanța

Reprezentanții Primăriei Constanța au făcut publică lista secțiilor de votare pe site-ul instituției. Cei mai mulți constănțeni vor vota în aceleași locuri ca la alegerile din iunie 2008. Totuși, noutatea acestui scrutin o reprezintă două noi secții de votare deschise pentru constănțenii care locuiesc pe strada Baba Novac, în cartierul de locuințe pentru tineri, dar și în cartierul Tomis Plus, până la limita cu orașul Ovidiu. Astfel, în cartierul Tomis Plus, Spațiu Comercial 2, B-dul Tomis nr. 395, va fi deschisă secția de votare nr. 192, aici urmând să-și exercite dreptul de vot cetățenii din zona Tomis Plus, Boreal și Zenit, iar la secția de votare nr. 193 - Centrul de Perfecționare al Marinei Civile - Ceronav - vor vota alegătorii domiciliați pe străzile Baba Novac, blocurile BN-uri, respectiv toate locuințele ieftine pentru tineri. De asemenea, va fi o secție nouă și pentru locuitorii din stațiunea Mamaia. Aceasta va fi amenajată la Vila 26, în zona hotelului Iaki. Aici vor putea să voteze toți cei care locuiesc în blocurile construite în ultimii patru ani în stațiunea Mamaia. Toate informațiile legate de arondarea secțiilor de votare le găsiți pe site-ul primaria-constanta.ro, unde a fost postată lista cu fiecare stradă în parte.