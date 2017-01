Secretarul de stat Gheorghe Albu a strigat „catalogul“ la „Ziua Recoltei“ de la Cobadin

La prima ediție, după ani buni, tradiția Zilei Recoltei a fost reluată, ieri, și la Cobadin. Indiferent de orientarea politică, oaspeții au petrecut alături de localnici cu pastramă, must și tulburel, au asistat la o paradă a porturilor populare, precum și la un spectacol care a început la ora 10.00 și s-a încheiat târziu în noapte. Potrivit primarului Cristian Telehoi, o astfel de manifestare nu s-a mai organizat în Cobadin de prin anii ‘60. Aflat la prima sa manifestare de amploare de când a preluat conducerea adminis-trației locale din Cobadin, social - democratul Telehoi a beneficiat de sprijinul secretarului de stat din Ministerul Agriculturii, Gheorghe Albu. Albu, fiu al satului, dar și candidat la deputăție din partea liberalilor pe colegiul nr. 3 care cuprinde și Cobadinul, a fost unul dintre organizatorii principali ai evenimentului de ieri. „Sunt din Cobadin. Am mers în multe localități din țară unde am văzut că se organizează astfel de manifestări și am dorit să reluăm și noi acest obicei la Cobadin. Asta cu atât mai mult cu cât calitatea și harul oamenilor de a se iubi este mai presus de orientările politice”, a declarat Gheorghe Albu. Tot lui Albu i-a revenit și sarcina de a striga „catalogul” fiilor satului întorși acasă, chiar și pentru o zi. Potrivit primarului Cristian Telehoi, au fost lansate în jur de 60 de invitații către foști localnici ai Cobadinului, plecați de ani buni de acasă. În cadrul programului de ieri a avut loc o paradă de costume populare tradiționale românești dar și ale turcilor și tătarilor din localitate, Festivalul Muzicii Lăutărești, și s-a lansat volumul „Cartea de Aur a Eroilor coba-dineni”. Invitați de seamă au fost turcii de la Inegol, din Turcia, participanți la festivalul turco – tătar care s-a desfășurat în week-end la Constanța. Tot cu prilejul sărbătorii de ieri, 15 familii din Cobadin și-au celebrat nunta de aur. Au fost amplasate și 20 de corturi pentru producătorii agricoli care și-au expus produsele. Organizatorii, Primăria și Consiliul Local, Ministerul Agriculturii și Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, au promis că manifestarea va deveni o tradiție de acum pentru comuna Cobadin.