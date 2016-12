Secretarii de stat primesc casă RA-APPS pe trei luni, iar miniştrii pe un an cu posibilă prelungire

Secretarii de stat primesc casă RA-APPS pe trei luni, iar miniștrii pe un an cu posibilă prelungire

Miniștrilor, miniștrilor delegați, secretarilor de stat și persoanelor asimilate li se atribuie temporar locuințe de serviciu ale RA-APPS, secretarii de stat putând ocupa casa timp de trei luni de la numire, iar miniștrii având dreptul la un contract de închiriere pe un an, care poate fi extins.Locuința de serviciu se pune la dispoziție beneficiarilor complet dotată, inclusiv cu mobilier, iar chiria, cheltuielile de întreținere a locuințelor de serviciu și amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituțiile publice în care își desfășoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de 18.600 lei anual pentru fiecare beneficiar în parte. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.Prevederea este inclusă în ordonanța de urgență prin care Guvernul a reglementat condițiile de vânzare și ocupare a imobilelor aflate în administrarea Regiei Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).Actul normativ stabilește că, prin derogare de la prevederile Legii locuinței, miniștrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și ministru delegat, "pe durata mandatului", respectiv secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat, "pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție", li se pot atribui temporar imobile cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea RA-APPS.Atribuirea se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau a instituțiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului și în limita fondului locativ existent.Regia, în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu."Contractele de închiriere pentru miniștri, inclusiv asimilații acestora și miniștri delegați, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adițional", se arată în document.Nu beneficiază de locuința de serviciu persoanele care dețin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București și nu pot fi atribuite locuințele care sunt revendicate de foștii proprietari și care fac obiectul unui proces civil.Chiria pentru locuințele de serviciu se stabilește în conformitate cu OU 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință.Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calității care a determinat atribuirea locuinței de serviciu, în cazul miniștrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de ministru și miniștrilor delegați, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcție în cazul secretarilor de stat și persoanelor care ocupă funcții asimilate celei de secretar de stat.La data încetării contractului de închiriere, beneficiarul are obligația de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum si de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia in cazul deteriorării din culpa sa.Nu pot face obiectul închirierii imobilele care au destinația de locuințe de protocol.Imobilele nu pot fi înstrăinate, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare, și nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.