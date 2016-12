Sebastian Ghiță: Nu îl cunosc pe Tony Blair

Deputatul Sebastian Ghiță a negat marți că ar fi dat bani pentru vizita în România a fostului premier britanic Tony Blair sau pentru ca Victor Ponta să îl treacă pe lista de candidați la alegerile parlamentare din 2012.Prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție, Sebastian Ghiță a fost întrebat de jurnaliști dacă a dat suma de 220.000 de euro pentru a-l aduce pe Tony Blair în România."Nu. Nu îl cunosc pe Tony Blair. Nu am avut plăcerea să mă întâlnesc cu dânsul", a spus Sebastian Ghiță, potrivit Agerpres.ro.De asemenea, el a negat că ar fi dat bani pentru a fi trecut de Victor Ponta pe un loc eligibil la alegeri: "Exclus. O astfel de acuzație este extrem de gravă. De mâine, orice președinte de partid poate fi acuzat că, în schimbul a te mir ce, a pus pe listă sau a confirmat pe listă, pentru că în perioada USL, când confirmările le făceau domnul Ponta și domnul Crin (Antonescu — n.r.), candidatura era uninominală în colegii, și oricum toți câștigam. (...) Nu îmi trebuia, nici măcar de la o personalitate ca Victor Ponta, o recomandare".Ghiță a susținut că nu s-a hotărât dacă va candida sau nu la alegerile parlamentare din acest an, declarându-se surprins că o instituție a statului "pare că încearcă să blocheze" proiectul politic reprezentat de Partidul România Unită."Două lucruri mă surprind în mod serios. În primul rând, tăcerea și răbdarea partidelor și a Parlamentului în fața ideii că art. 30 din Constituție poate fi încălcat cu ușurință, într-o Românie pe care o vrem democratică. Scrie acolo foarte clar că oricare dintre noi are dreptul la liberă gândire și la liberă exprimare, despre orice. Mâine — poimâine, o să ne trezim că jumătate plus unu din membrii Parlamentului primesc control judiciar și nu se mai pot exprima pe o lege sau pe o procedură. Și, în momentul ăla, ce țară și ce democrație mai avem noi, când unui om nu îi dai voie să plece? Și mai este ceva care mă deranjează. Mă deranjează faptul că, auzind pe părinții mei cum, pe vremea lui Ceaușescu, cereau voie de la Securitate să plece din țară, așa am ajuns și eu să merg și să cer voie de la Securitate să plec din țară. Și chestia asta nu îmi place. Mi-e dor de o viață normală", a mai spus Sebastian Ghiță.