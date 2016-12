Sebastian Ghiţă a demisionat din PSD

Sebastian Ghiță a demisionat din PSD

Deputatul Sebastian Ghiță a anunțat, vineri, că demisionează din PSD, el precizând că a avut anterior o discuție cu liderul formațiunii, Victor Ponta.„Am fost chemat de domnul Ponta la biroul dânsului. Am avut o discuție serioasă despre evenimentele politice din ultima perioadă. Mi-a spus că declarațiile pe care le-am dat sunt corecte, dar că nu pot să am inițiative personale nediscutate cu colegii de partid. Am înțeles punctul său de vedere și am hotărât să demisionez din PSD”, a afirmat Sebastian Ghiță, într-o declarație de presă.El a ținut să anunțe că „nu va mai reveni în acest partid, cât timp chestiunile legate de comunism, corupție și schimbarea legii partidelor politice nu sunt rezolvate”.„Îmi doresc ca Victor Ponta să aibă puterea și mintea să reformeze acest partid. Sunt un om tânăr, mi-am construit cariera ca antreprenor, mi-am câștigat o poziție respectată în societatea românească și nu cred că eu trebuie să-mi însușesc valorile reprezentate de Ion Iliescu”, a mai afirmat Ghiță.Recent, la CExN al PSD, Sebastian Ghiță spusese că este timpul ca Ion Iliescu să se retragă din PSD deoarece, din cauza lui, mulți asimilează partidul cu comuniștii.