Sebastian Ghiţă a cerut să nu fie extradat în România, invocând că este persecutat politic

Sebastian Ghiță a cerut să nu fie extradat în România, invocând că este persecutat politic

Ştire online publicată Vineri, 19 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Omul de afaceri Sebastian Ghita, aflat in arest in Serbia, a declarat, vineri, la Belgrad, unde a fost audiat ca urmare a cererii de extradare formulata de autoritatile romane, ca se opune extradarii, invocand persecutii politice, transmite agentia sarba Tanjug, citata de News.ro.Avocatul sau a solicitat ca, in cazul lui Sebastian Ghita, masura detentiei sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu, urmand ca instanta sa decida in legatura cu acest subiect.Audierea lui Ghita, adus de la inchisoarea districtuala din Belgrad, a fost facuta de un judecator de camera preliminara, in baza Legii cu privire la asistenta juridica internationala in materie penala.Fostul deputat Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.In 27 aprilie, ministrul Justitiei Tudorel Toader anunta ca autoritatile romane au transmis la Belgrad toate documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghita.