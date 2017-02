Prefectul Adrian Nicolaescu:

"Se va constitui un nou Consiliu Local"

Situația de la nivelul comunei Mereni, acolo unde, de la sfârșitul anului trecut, nu mai există Consiliu Local, iar primarul se află singur la comandă, va fi tranșată de prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu.„Săptămâna trecută, am transmis partidelor să-mi prezinte lista cu supleanți, pentru a vedea exact cum stă situația după ce am primit motivarea instanței de jude-cată. Recent, am primit acele liste de la toate partidele care au luat voturi la Mereni, PNL, PMP și PSD, astfel că se poate constitui un nou for. Zilele următoare, voi emite ordinul prin care se va constitui noul consiliu local. Cu alte cuvinte, în comuna Mereni nu vor fi alegeri anticipate, așa cum s-ar fi putut întâmpla dacă partidele nu ar mai fi avut supleanți pe liste”, a declarat prefectul Adrian Nicolaescu.La sfârșitul anului trecut, Tribunalul Constanța a admis cererea introdusă de reclamantul Florea Ciucardel și a constat, prin Hotărârea 1906/2016, dizolvarea Consiliului Local al comunei Mereni.Potrivit primarului Silviu Florentin Gârea, Consiliul Local Mereni a fost dizolvat de drept pentru că, timp de două luni consecutive, aleșii nu s-au întrunit în ședință, deși au fost con-vocați în mod legal.Consiliul Local Mereni era alcătuit din 11 consilieri - cinci de la PSD, cinci de la PNL și unul de la PMP.„Cei de la PNL și cu cel de la PMP formau majoritatea, dar, chiar și așa, ei au decis să nu se mai prezinte la ședințele la care au fost convocați. Au lipsit la două ședințe consecutive, cele din lunile iulie și august, astfel că, în luna septembrie, s-a cerut în instanță dizolvarea de drept a Consiliului Local, iar instanța a admis cererea. Am ajuns în această situație, dar nu-mi fac probleme, mă descurc și fără consilierii locali. Decât niște oameni dezinteresați de pro-blemele cetățenilor, de proble-mele existente în comună și la nivelul administrației locale, mai bine lipsă. Aici avem probleme mari, datorii rămase de la fosta conducere”, a spus primarul comunei Mereni, Silviu Florentin Gârea, care, momentan, se află singur la conducerea administrației publice locale.El a mai adăugat că își dorește un nou consiliu cu care să poată lucra în interesul cetățenilor și nu unul care să pună bețe în roate proiectelor de la nivelul administrației publice locale.