Se tulbură apele în PSD Constanţa înainte de alegeri. Acuzaţii de abuz, după excluderi din partid

Se tulbură apele în PSD Constanța înainte de alegeri. Acuzații de abuz, după excluderi din partid

Cei cinci consilieri locali PSD din Ovidiu care au fost demiși din funcții săptămâna trecută de către Prefectura Constanța reacționează dur și îl acuză pe prefectul Ion Constantin și pe foștii colegi de partid de abuz.Ei au trimis, ieri, o scrisoare deschisă către Prefectura Constanța, PSD Constanța și PSD Ovidiu, Primăriei și Consiliului Local Ovidiu dar și mass-mediei, în care reclamă demiterea lor.Semnatarii petiției sunt Dan Radu Florin, Mirela Tacciu, Ionuț Alexandru Dobrinaș, Marian Vasile și Darie Nelu, aceștia considerând că procedura prin care s-a dispus să le înceteze mandatele de aleși locali a avut loc printr-un abuz.„În data de 22 februarie am aflat de ordinele emise de Prefectura Constanța, și este corect folosit termenul «am aflat», deoarece nouă nu ne-a fost comunicat acest ordin, nici din partea PSD Constanța, nici PSD Ovidiu, nici prin poștă și sub nicio altă formă de comunicare, prin care ne pierdusem mandatul de consilieri locali ai Consiliului Local Ovidiu, de pe lista PSD Ovidiu. Atragem atenția asupra modului abuziv și ilegal prin care PSD și Prefectura Constanța pun în pericol buna desfășurare a Primăriei Ovidiu și a Consiliului Local Ovidiu, dar și modalitatea prin care consilierii locali pot fi îndepărtați în funcție de interesele de moment ale partidului. Nu ne dorim un război politic, cu toate că este an electoral, și PSD așa înțelege această luptă, să denigreze și să facă abuzuri, și ne dorim să fim alături și să susținem în continuare proiectele demarate în acest mandat și vom căuta cele mai bune alternative politice”, susțin în document consilierii demiși.Totodată, ei spun că PSD a înaintat deja o listă cu supleanți, însă, aceasta ar fi ilegală, deoarece unul din membrii propuși pentru validare nu mai este membru PSD încă din 2012 și nici nu a fost respectată ordinea prevăzută de lege pentru validarea supleanților.În plus, aceștia mai susțin că prefectul Ion Constantin era obligat să verifice îndeplinirea, de către PSD, a condițiilor legale, cât și a celor statutare prevăzute pentru emiterea hotărârilor privind pierderea calității de membru de partid. În opinia lor, acest lucru nu s-a făcut sau dacă s-a făcut, s-a încălcat legea cu bună-știință. Printre altele, consilierii spun că au fost dați afară din PSD fără să fie respectat statutul partidului.„Sancțiunea aplicată membrului de partid se face prin Hotărârea organizației locale din care acesta face parte. Astfel, este evident că o hotărâre de excludere trebuia luată, cu votul majorității membrilor orga-nelor componente, de către Biroul Organizației locale PSD Ovidiu, și nu de Biroul Organizației Județene PSD Constanța, care nu este competentă să emită o astfel de hotărâre. Nici Organizația PSD Constanța, nici Instituția Prefectului nu ne-au dat dreptul la apărare, întrucât nu ne-au fost aduse la cunoștință motivele încetării mandatului și nici nu am fost audiați în fața organelor din comisia de disciplină a PSD”, au transmis, printr-o scrisoare, cei cinci aleși locali demiși din CL Ovidiu.Ei au mai adăugat că nu vor face plângere de revocare a ordinelor cu toate că, din punctul lor de vedere, ar avea câștig de cauză, deoarece cetățenii din Ovidiu au nevoie de un consiliu local funcțional.Reamintim că, în urmă cu ceva timp, cei cinci aleși locali și-au exprimat intenția de a fi alături de primarul George Scupra, de la Ovidiu, în momentul în care acesta a anunțat că pleacă din PSD, iar la alegerile din vară va candida sub sigla PNL. Ulterior, PSD Constanța a anunțat că i-a exclus din partid pe cei cinci consilieri locali. Totodată, săptămâna trecută, prefectul Ion Constantin a transmis că a semnat ordinele prin care acestora le încetează mandatele de aleși locali în urma unei solicitări venite din partea PSD Constanța.