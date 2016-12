Se scumpeşte gigacaloria la Constanţa

10

Lumpenproletariat

Sa numaram 25 de ani de la terminarea razboiului mondial.In 1970,America pasise pe Luna si in Europa de Vest ranile provocate de razboi le vedeai doar in cartea de istorie.La noi,dupa 25 de ani de la Revolutie,si-au parasit tara aproape 5 milioane de romani si la Constanta primim o scrisoare de felicitare cu ocazia majorarii tarifelor si a impozitelor.Romania,prin resursele ei naturale si umane,avea posibilitatea sa ajunga o mica Elvetie in 25 de ani,daca stia sa-si aleaga conducatorii.Ana Pauker a primit 10 porunci de la Stalin.Una din porunci suna cam asa: "Micile gospodarii taranesti trebuie desfiintate pentru a-i lipsi pe tarani de masini si vite.Aceasta va deschide calea spre absorbirea lor in sistemul colectivist". Stalin trebuia sa infometeze populatia Romaniei.Numai asa putea fi ingenunchiat poporul roman.Foametea din 1946-1947 este o davada. Ion Iliescu care a facut scoala la Moscova,a preluat teza infometarii populatiei pentru a-si mentine partidul la "butoanele" tarii.Indiferenta lui Iliescu fata de reformele din propriul partid,sprijinul acordat sacalilor din teritoriu,indiferenta lui fata de nivelul de pregatire profesionala al politicienilor, politizarea institutiilor statului,dovedesc, ca "socialistii" nu au niciun interes sa creasca nivelul de trai al populatiei.Poporul trebuie tinut dependent de partid,dar mai presus de toate trebuie tinut in bezna spirituala.Un cetatean satul sau educat nu se uita in gura unui politruc mediocru si incult numit la carma judetului/orasului.De 25 de ani aud ca "de maine cresc preturile la....(ceva)".Doua lucruri sunt tinute sub lacat si controlate de politicieni:educatia si castigul mediu salarial.Repet,un cetatean educat si prosper nu poate fi tinut sub talpa partidului.Coruptia si hotiile se potrivesc ca o manusa,pentru a inrobi populatia.Asta este alegerea nostra.In legatura cu renuntarea la masurile centralizate de reabilitare termica a locuintelor in favoarea carelor alegorice sau a pomenilor electorale,pretul resimtit azi la factura de enerie termica,reprezita doar inceputul.M-am asteptat la asa ceva.Haosul si povara traiului in mediul urban,in fostele blocuri "comuniste" il vom simti mai mult in urmatorii ani.Cred ca fenomenul va fi greu de controlat in viitor.In anii '90 am platit un an de zile ca sa-mi cumpar un televizor color.Acum,cu banii dati pe o luna la intretinere imi cumpar doua televizoare pe luna si-mi fac cercei din ele,daca vreau.Fara sa pun mana pe creion,bunul simt imi spune ca ceva este putred.Fara sa intru in detalii acest putregai il gasim in ineficienta sistemului politic,in absenta masurilor ferme de reabilitare termica a constructiilor si in rentabilitatea scazuta a sistemului actual de incalzire centralizata,sistem aparat prin toate mijloacele de administratia locala.Pauperizarea si inrobirea populatiei este politica de partid.Turcu' plateste !