Se scumpeşte din nou căldura la Constanţa: Consiliul Local a mărit preţul gigacaloriei

De fapt,Mazare si-a dat cu tesla in mana

Am vazut Anexa nr 1 din Hotararea Consiliului Local,privind noua justificare a pretului local de facturare a energiei termice.Din anexa rezulta urmatoarele consumuri de energie termica in mun.Constanta: 1-CET=549.70 mii Gcal (la tariful de 344.91lei/Gcal,adica 96.4% DIN TOTALUL CONSUMULUI); 2-Centrale de cartier PE GAZ=15.80 mii Gcal (la tariful de 271.27 lei/Gcal,adica 2.7% DIN TOTALUL CONSUMULUI); 3-Centrale de bloc PE GAZ=5.10 mii Gcal(la tariful de 238.40lei/Gcal,adica 0.9 % DIN TOTALUL CONSUMULUI.Tariful rezultat de 341.91 lei/gcal este de fapt un pret mediu ponderat,adica este influentat de cel mai mare consum real din oras(549.70mii Gcal-96.4%- la tariful de 344.91 lei/Gcal dat de CET Palas).Rezulta clar ca Mazare si administratia locala nu au facut nimic pentru modernizarea sistemului de termoficare in oras sau pentru a oferi cetateanului o alternativa la incalzirea centralizata prin CET. Aproape toti suntem dependenti de CET Palas.Ce ne pasa, noi vrem sambadrom si un Carnaval du Brasil .Mazare vrea sa actioneze in instanta ANRE . De ce ? Pentru ca suntem dependenti de CET ? Daca logica lui Mazare este corecta,inseamna ca si eu voi actiona in instanta banca mea pentru ca se face vinovata ca sunt dependent de banii imprumutati de la ea.A doua observatie,Mazare intentioneaza probabil sa candideze inca o data la primarie.In Anexa nr.1,estimarile sunt facute pana in luna septembrie 2012,de unde rezulta ca nu are niciun gand sa puna in functiune cel putin o centrala de cartier. Pregatiti-va "bugetul" pentru lunile octombrie-decembrie 2012 ,ca pretul la incalzire probabil va fi mai mare decat retributia dvs.