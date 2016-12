Se revine la votul pe liste

Comisia parlamentară pentru modificarea legii electorale a votat în unanimitate revenirea la votul pe liste la alegerile parlamentare.Președintele Comisiei, Valeriu Zgonea, a afirmat că are mandat de la PSD pentru revenirea acestui tip de vot."Eu am mandat de la PSD să susțin votul pe listă", a spus Zgonea.Votul pe listă a fost susținut și de PNL, prin vocea vicepreședintelui Comisiei, Mihai Voicu, cu corecturile tehnice necesare care urmează să fie discutate și cu amendamentul de a păstra cirscumscripția electorală 43 pentru românii din străinătate — patru deputați și doi senatori, care nu exista în sistemul de vot din 2004, va fi păstrată. Propunerea a fost acceptată.Senatorul liberal Puiu Hașotti a precizat că votul pe listă a fost convenit unanim de membrii subcomisiei de resort, sub forma unui proiect care să sufere niște amendamente.Deputatul UDMR Marton Arpad a pledat pentru o listă națională în care să fie înșiruite toate candidaturile depuse în județe în ordinea propusă de partid."Să fie o listă județeană și o listă națională care conține toate numerele de pe lisa națională care se depune la BEC, pentru că se va vota lista respectivă cu toate numele", a fost propunerea de principiu a deputatului UDMR.