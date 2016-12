Se modernizează sistemul de iluminat din Medgidia

6

ne-am saturat de iordache

Ce modernizari ati vazut voi in Medgidia in ultimii 4 ani, ce proiecte noi a mai facut Iordache?! Acest primar nu a facut nimic decat a distrus si a lasat uitarii proiecte bune, lasate in primarie, proiecte care ne-ar fi scos din saracie si cred ca stiti despre ce vorbesc, despre PARCUL INDUSTRIAL MEDGIDIA. Iordache nu este in stare decat ca sa scimbe un bec la preturi exagerat de mari, dar in spatele acesteia se afla adevaratele afaceri ale lor.