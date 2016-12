Se întoarce Gheorghe Chirciu la Primăria Oltina? Prefectura a pierdut în instanţă

Se întoarce Gheorghe Chirciu la Primăria Oltina? Prefectura a pierdut în instanță

Primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, ar putea reveni pe funcție până la alegerile din luna iunie, după ce a câștigat în instanță procesul cu Prefectura Constanța prin care fusese eliberat din funcție. Cu toate acestea, decizia judecătorilornu este definitivă și poate fi atacată cu recurs de juriștii Prefecturii Constanța.În urma soluționării dosarului, magistrații de la Tribunalul Constanța au admis în parte acțiunea formulată de primarul Gheorghe Chirciu.„Admite în parte acțiunea exerci-tată de reclamantul Chirciu Gheorghe în contradictoriu cu pârâtul Instituția Prefectului Județului Con-stanța. Dispune anularea ordinului Prefectului Județului Constanța cu nr. 423/11.09.2015 privind încetarea de drept a mandatului primarului comunei Oltina. Constată că reclamantul este repus în toate drepturile inclusiv cele de ordin patrimonial aferente demnității de primar al comunei Oltina de la data de 11.09.2015. Dispune obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 308,59 lei reprezentând contravaloare servicii prestate în perioada ianuarie - iunie 2015. Respinge cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Constanța sub sancțiunea nulității”, se spune în minuta sentinței.Anul trecut, liberalul Gheorghe Chirciu a fost eliberat din funcția de primar al comunei Oltina de prefectul Ion Constantin, deoarece fusese condamnat penal. În 2013, el a fost condamnat la două luni de închisoare cu suspendare. Șeful administrației a fost acuzat de uz de armă letală fără drept și braconaj cinegetic. Conform anchetatorilor, Chirciu a fost condamnat, deoarece în 2012, a tras cu arma de vânătoare deși era prohibiție.În momentul în care a aflat că a fost eliberat din funcție, primarul Gheorghe Chirciu a declarat că se simte nedreptățit și nu va lăsa lucrurile la voia întâmplării.„Decizia prefectului este ilegală! Cazierul meu este curat! Eu am avut o condamnare de două luni, de atunci a expirat inclusiv termenul de încercare de doi ani impus de lege. Am stat de vorbă cu avocații și mi-au spus că este ilegal ce se întâmplă. Sigur că voi ataca în instanță ordinul prefectului, doar nu las treaba așa”, spunea primarul Gheorghe Chirciu.Rămâne de văzut dacă juriștii Prefecturii Constanța vor mai înainta recurs și dacă Gheorghe Chirciu va câștiga până la capăt. În caz de câștig și la instanța superioară, el își va putea relua activitatea la Primăria Oltina.