Se înfiinţează un nou club pentru pensionari, la Constanţa

Halatul, cât e halatul?

Băh, aduceti firme mari să lucreze pe salarii bune cei care plătesc taxe si impozite. Marea majoritate sunt paznici si vânzatoare, plătiti cu salariu egal cu pensia multora. Ce faceti pt. ăstia? D-aia pleacă tineretul in alte părti. Să vedem investitiile din bugetul orasului acum, că banii din taxe ii dati numai pe pomeni. Văd că tot vă imprumutati pe la bănci, pt. căldură, pt. autobuze, etc. Bani care trebuiesc plătiti inapoi tot de către ăstia de salahoresc, pt. minim /economie. Că tot veni vorba, câti bani ati băgat până acum in Cartierul HC? Cât e factura lunară pe utilităti pe care o plătesc constăntenii?Ia să vedem, aveti curaj ? O primă la CLM, RADET, RATC, acum de Sărbători, merge?