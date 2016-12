Se înfiinţează o nouă trecere de pietoni în municipiul Constanţa

1

Sunt multe de facut si...

Hai ma ca asta-i culmea! Adica,duduia asta le-a facut pe toate si altceva numai are de facut decât să taie panglica la o trecere de 3 metri. Foarte bine ca s-a facut trecerea de pietoni,dar parlamentarii n-ar trebui sa fie ipocriti si sa nu mai epateze in halul asta pt niste vopsea aruncata pe asfalt. Ar trebui sa fie in multe alte locuri! Asa ca draga doamna,plecati odata la... muncă!