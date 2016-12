Se împute "afacerea" Polaris cu Primăria Constanţa. DNA a găsit un prejudiciu de 200 milioane lei

7

Un drac silitor face numai fapte bune

Trebuie sa observam ca tov. Decebal Fiul lui Scaraoțchi se poarta ca un scolar silitor.In plus,Fiul lui Scaraoțchi face numai fapte bune,in interesul comunitatii.Ne da pachete cu alimente,ne da carnati cu fasole,acorda titluri de cetateni de onoare,imprastie grăunțe la someri,este nemulțumit de modul cum lucrează furnizorii de utilități,este nemultumit de gropi,mobilizeaza muncitorii,apara interesele municipiului Constanta in dosarul Nr......etc...etc...Se vede ca dracusorul asta are origine sanatoasa,seamana leit cu taticul lui.Ce sa spun,e un coleg bun.El nu se pune rau nici cu Mazare taticul lui.El nu acuza pe nimei....Doamne fereste,il aude Scaraoțchi ! Eu as vrea sa stiu daca el ,Decebalus Fiul lui Scaraoțchi, a propus majorarea impozitelor locale.Personal nu cred ....majorarea a fost propusa de altii,de dracii ăia obraznici de la Cazanele cu Smoala,de consilieri....bineinteles.As vrea sa stiu in ce masura Decebalus a fost/este amestecat in retocedarile cu iz penal din mun. Constanta.As vrea sa stiu ce atributiuni a avut el(Decebalus) cand a fost Vicele lui Scaraoțchi .Stie cineva ? Nu cred.