Se ieftineşte mâncarea!?!

Dintr-o greșeală parlamentară

Se ieftinește mâncarea!?!

Ştire online publicată Joi, 21 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

TVA-ul ar trebui să scadă la 5%, iar pensiile sub 2.000 de lei să nu fie impozitate, dacă ar fi să ne luăm după proiectele de lege votate marți seara de către toți parlamentarii, inclusiv cei ai PDL. În realitate, pedeliștii au revenit, ieri, cu o… „rectificare“, anunțând că ei au votat din greșeală respectivele prevederi, astfel că vor promova alte proiecte de lege care să le anuleze pe cele votate involuntar. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți seara, un proiect de lege inițiat de parlamentari PSD+PC și PNL prin care se instituie aplicarea TVA de 5% la alimentele de bază, cum ar fi pâinea, carnea, laptele, uleiul vegetal și zaharul. De asemenea, s-a aprobat ca pensiile sub 2.000 de lei să nu fie impozitate, potrivit Mediafax. Camera este forul decizional, legile urmând să fie trimise acum la promulgare. Democrat - liberalii nu au făcut nici ei excepție de la vot, astfel că și-au dat acordul fără a sta prea mult pe gânduri și pentru reducerea TVA-ului la 5% la alimentele de bază, și pentru neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei. Printre cei care au votat cele două legi se numără și miniștrii Elena Udrea, Ioan Botiș și Gheorghe Ialomițianu. Legi „votate la grămadă“ Surprinzător, pedeliștii au revenit ulterior cu un anunț jenant: a fost o greșeală. Ministrul Finanțelor, Gheorghe Ialomițianu, a declarat că a fost vorba de „o eroare, pentru că s-a știut că este raport de respingere”. Potrivit HotNews, acesta a explicat că există două modalități prin care eroarea poate fi corectată: fie legile sunt retrimise de către șeful statului, fie Guvernul o corectează printr-un proiect legislativ. „PDL își asumă responsabilitatea pentru eroare. Noi am depus chiar acum două inițiative legislative pentru revenirea la forma inițială a celor două proiecte de lege. Nu o să fie necesar ca președintele să reîntoarcă cele două proiecte adoptate din eroare de procedură legislativă, ci o să le modificăm noi în Parlament”, a declarat și preșe-dintele grupului PDL din Camera Deputaților, Mircea Toader. Surse din PDL au declarat, de asemenea, că legile au fost „votate la grămadă”, fără a se cunoaște exact conținutul acestora, iar acum democrat-liberalii speră ca legile să fie trimise spre reexaminare de președintele Traian Basescu. Deputatul PDL Gelu Vișan a declarat și el că a fost vorba de o „eroare tehnică legislativă”. „Am vorbit cu toți colegii, nu sunt foarte în regulă (aceste greșeli - n.r.), dar această situație o s-o reglăm tot printr-un vot în parlament. Se poate rezolva. O să găsim formula legislativă cea mai bună, nu suntem foarte bucuroși”, a spus Vișan. Ce spun legile… Primul proiect de lege prevede introducerea unei cote reduse de 5% care se aplică „asupra bazei de impozitare pentru livrarea de pâine, carne, lapte, ulei vegetal și zahăr, precum și pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, terenul pe care este construită locuința incluzând și amprenta la sol a locuinței”. Al doilea proiect precizează că „venitul impozabil din pensii se stabilește prin scăderea venitului din pensii a sumei de 2.000 lei neimpozabili lunar”. Votul la cele două propuneri legislative a fost: 286 pentru, din care 115 de la PDL, 75 PSD, 42 PNL, 17 UDMR, 18 de la minorități și 12 din rândul independenților.