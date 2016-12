Se distribuie pachetele cu alimente în Constanţa

2

S-a strecurat o mica "greseala de eroare"

Pachetele alimentare OFERITE DE ADMINISTRATIA LOCALA.Administratia locala nu este banca,nu este ONG,nu este alimentara,nu este casa de binefacere.Administratia locala este vointa comunitatii locale,este alegerea noastra(in teorie).Administratia locala nu OFERA,administratia DISTRIBUIE.Pachetele alimentare nu sunt oferite de administratie,pachetele sunt oferite de COMUNITATEA LOCALA.Formulati cum vreti mai bine si mai scurt,poate aveti mai multa inspiratie.Observatia mea nu se indreapta impotriva celui care a formulat stirea de mai sus.Doamna Carmen Mocanu este si ea victima mentalitatii colective.Fac observatie celor care au sadit in mintea noastra,convingera ca primaria este un fel de Sfantul Nicolae si ca acest sfant s-a inscris in PSD.Nimic fara Fagadau ! Si mai putina fala,mai putin spectacol,mai putin pesede.Nu va mai laudati cu saracia.Suferinta semenilor nostri ati transformat-o in agent electoral.Rusine !