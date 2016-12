Se apropie „Ziua comunei Peştera“. De unde provin banii pentru eveniment

Se apropie „Ziua comunei Peștera“. De unde provin banii pentru eveniment

Administrația publică din localitatea Peștera s-a pregătit și în acest an pentru a sărbători cum se cuvine „Ziua comunei” și pentru a întâmpina miile de oameni care vin din toate colțurile județului pentru a se distra pe „Valea Izvorului” din comuna Peștera.Ajunsă la a VIII-a ediție, petrecerea câmpenească este denumită generic „Sărbătoarea Florii de Salcâm“ și adună, an de an, la un loc tot mai mulți constănțeni. Poate, tocmai din acest motiv a și devenit pentru unii motiv de invidie deoarece există voci care se tot întreabă de unde are primarul Valentin Vrabie bani pentru a desfășura asemenea evenimente cu artiști consacrați deși, în urmă cu ceva timp, protesta în fața Consiliului Județean Constanța pentru a primi fonduri în vederea reabilitării Drumului Județean 223B și reabilitării podurilor și punților pietonale pentru a nu mai trece vreodată prin coșmarul inundațiilor la fel ca anul trecut.„Pentru cei care au dileme de unde sunt banii cu care se organizează acest eveniment, pot spune foarte clar că, pentru acest eveniment am alocat de la bugetul local 25.000 de lei, restul banilor provenind de la sponsori, de la oameni care iubesc comuna noastră, de la prietenii comunei Peștera. Nu pot spune care este suma sponsorizată deoarece acei oameni care ne ajută au plătit direct artiștilor care vor evolua pe scena amplasată pe Valea Izvorului. Cât despre protestul organizat la Consiliul Județean Constanța noi nu ne-am dus să cerșim, ne-am dus să cerem niște drepturi care ni se cuvin prin lege. Mulți nu știu că anumite lucrări trebuie efectuate de alte instituții, nu pot fi efectuate cu bani de la bugetul local”, a declarat primarul Valentin Vrabie.Revenind la petrecerea câmpenească care va avea loc, sâmbătă, 10 mai, primarul a spus că startul va fi dat la ora 12.00 când vor avea loc luptele tătărești, după care la ora 14.00, prezentatorii Daniel Buzdugan și Mihai Morar vor da startul concertelor muzicale.La fel ca și în anii trecuți, pe scena amplasată special pe Valea Izvorului, vor urca nume sonore ale muzicii ușoare și populare românești și nu numai, cum ar fi Mariana Edulescu, Edy Band, Mariana Culda, Georgiana Lepădat și Româncuțele, Maria Spânu, Gheorghe Luca, Sorin Șuteu, Mihai Mărgineanu, grecul Nikolaos Papadopoulus, Taraful Curtea Domnească, Gramoște, Adriana Ochișeanu, Mirela Pană alături de Cabaret Unique. Totodată, cei prezenți vor putea dansa pe melodiile interpretate de renumitul Horia Brenciu sau a Tarafului de la Clejani, urmând ca spectacolul să fie încheiat cu un grandios joc al laserelor.Nici copiii nu au fost uitați de administrația publică locală din Peștera, astfel că cei mici se vor putea bucura de jocurile special amenajate pentru ei. De asemenea, cum petrecerea este una care se întinde pe parcursul unei zile întregi, cei care vor alege să vină la Peștera și nu și-au pregătit încă grătarul pentru mici, vor putea cumpăra din standurile special amenajate fripturi, mici, bere sau alte produse și dulciuri pentru copii.În altă ordine de idei, primarul Valentin Vrabie a spus că, și în acest an, a transmis invitații de participare tuturor partidelor politice din România, precum și tuturor instituțiilor publice de la nivel județean și central.„Eu și consilierii locali le-am trimis invitații tuturor reprezentanților partidelor politice din România, precum și tuturor reprezentanților instituțiilor publice de la nivel județean și central. Am făcut acest lucru tocmai pentru că nu suntem subordonați politic, pentru că suntem o comună independentă. Acum, rămâne de văzut cine ne va onora cu prezența”, a spus primarul Valentin Vrabie.Reamintim că, anul trecut, la „Ziua comunei Peștera”, a fost prezent și președintele Traian Băsescu care le-a făcut o surpriză, prin prezența sa, nu numai participanților la serbarea câmpenească, dar și primarului și consilierilor locali.