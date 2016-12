Se apropie sezonul estival. Primăria a schimbat regulile în Mamaia şi Satul de Vacanţă

Se apropie sezonul estival. Primăria a schimbat regulile în Mamaia și Satul de Vacanță

Aleșii locali ai municipiului Constanța s-au reunit, vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare. Dacă, în mod regulat, asemenea întâlniri aveau loc în sala„Remus Opreanu” din cadrul Palatului Ad-ministrativ, de această dată, ședința s-a ținut în spațiul public, mai exact, în parcarea supraetajată construită în stațiunea Mamaia, în zona fostului cinematograf „Albatros”. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat trei proiecte de hotărâre, printre acestea fiind și cel care va stabili aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor de alimentație publică. Totodată, a fost votat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, dar și cel care privește regulamentul privind organizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță.„Am ales acest loc pentru că, cel puțin două proiecte de pe ordinea de zi vizează activitatea din stațiunea Mamaia. Regulamentul este unul care a fost mult dezbătut, am avut cinci rânduri de întâlniri și de consultări cu agenții economici din Satul de Vacanță și din stațiunea Mamaia. Evident că au fost controverse, au fost dispute, fiecare și-a apărat interesul afacerii pe care îl reprezintă, dar mă bucur că, la final, am reușit să facem un regulament care se gândește, în primul rând la turist și, în al doilea rând la interesul municipiului Constanța, aici incluzând stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță, în al treilea rând pune în echilibru activitățile economice din stațiunea Mamaia”, a declarat viceprimarul cu atribuții de primar Decebal Făgădău.Printre modificări se regăsește modul de orientare a boxelor care trebuie să fie spre mare în cazul beach-barurilor, respectiv spre interiorul incintei în cazul teraselor. Șeful administrației publice locale a spus că Poliția Locală va fi dotată cu sonometru clasa A pentru a verifica eventualele reclamații. O altă prevedere importantă este legată de comerțul ambulant pentru că, dacă anul trecut erau multe puncte de comerț ambulant anul acesta dispar câteva activități.„De exemplu, pentru ochelarii de soare dispar standurile acelea pentru că sunt suficiente spații care comercializează aceste produse. Pentru legume-fructe se reduce numărul de puncte la trei, fiind amplasate echilibrat de-a lungul stațiunii pentru că avem puncte de alimentație publică care vând legume și fructe. De asemenea, se reduce numărul punctelor de închiriere biciclete pentru că, anul trecut, erau biciclete de o persoană, de două persoane, de patru sau de opt persoane și mai aveam puțin și trebuia să înlocuim un microbuz cu o bicicletă. Este distractiv numai că nu avem spațiu suficient și preferăm să facem lucrurile în echilibru. Bicicliștii să poată merge cu bicicleta, pietonii să se poată plimba pe promenadă și să aleagă unde să-și petreacă timpul”, a explicat Decebal Făgădău.El a mai spus că și în privința mini-carelor există noutăți, acestea având puțin schimbat traseul, fiind acceptate doar minicarele electrice care să aibă la bază și avizul Poliției Rutiere. Și trăsurile vor fi în număr limitat amplasate în locuri de plecare cu stație de plecare de la telegondolă, și vor fi monitorizate astfel încât să nu genereze conflict în trafic, să păstreze condițiile de igienă în zona de plecare și de deplasare și să nu apară mai mulți decât cei autorizați.În privința comerțului ambulant pe plajă, Făgădău a spus că aici sunt implicați mai mulți factori de răspundere.„Aici, cei care vor veghea la respectarea acestei interdicții, sunt nu doar poliția locală ci și cei care au închiriat pe plaje de la Apele Române pentru că este în responsabilitatea lor prin contractul pe care și l-au asumat. Evident că vom face comandamente de acțiune cu Poliția Locală, Jandarmeria, Po-liția Națională, dar vor fi controale discrete care să nu tulbure activitatea agenților economici,dar să se și îngrijească că turistul este în siguranță din toate punctele de vedere”, a mai spus Decebal Făgădău.În plus, pe lângă vânzătorii ambulanți, vor mai dispărea și autorizarea punctelor cu altă destinație de pe o terasă de alimentație publică.„Anul trecut erau în zona Cazinoului, în special, terase care desfășurau nu doar activitatea de alimentație publică, ci se transformaseră într-un bazar în care se vindeau de la porumb fiert, pește prăjit, păpușele, la orice altceva”, a explicat șeful administrației din Constanța.În altă ordine de idei, programul cluburilor sau beach-barurilor va fi cel prevăzut de lege, dar va exista o condiție în autorizația de funcționare ca, în cazul în care, nu se respectă oricare dintre condițiile care au stat la baza autorizării, în primul rând să se dea avertisment pentru informare, iar dacă se continuă încălcarea normei să se suspende autorizația.