"Scupra va trebui să justifice în faţa liderilor PSD de ce a preferat un pedelist"

Gheorghe Dragomir:

"Scupra va trebui să justifice în fața liderilor PSD de ce a preferat un pedelist"

Deși președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Dragomir, a afirmat în nenumărate rânduri că interesele de la nivel național ale USL primează în fața intereselor locale și, în special, în fața celor personale, se pare că liberalii și pesediștii din consiliile locale din județ nu se pot abține să nu se dueleze, chiar și cu colegii de alianță, pentru funcții. O astfel de situație întâlnim și în Consiliul Local Ovidiu, unde bătălia pentru scaunul de viceprimar i-a pus pe useliști în situația în care au colaborat, pe rând, cu membrii PDL din Consiliul Local.Părerile celor implicați cu privire la această situație, însă, sunt împărțite. Pe de-o parte se află edilul George Scupra, care îi acuză pe liberali că nu au fost „corecți” în privința colaborării, pe cealaltă se află liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, care spune că primarul pesedist va trebui să dea explicații în fața șefilor de la Constanța pentru colaborarea cu PDL.„Cu PNL nu se poate colabora. Hanganu (n.r. - Ciprian Han-ganu) a fost singura lor propu-nere pentru funcția de viceprimar. Nu am putut accepta așa ceva. Este fostul meu contracandidat, cu care m-am luptat în campanie. Au existat atacuri și neînțelegeri, este greu să treci peste așa ceva. De asemenea, nu mi-a plăcut faptul că și-au schimbat strategia de pe o zi pe alta, dar au avut aceeași atitudine. Marți seară (n.r. - 28 august), înaintea ședinței de CL, l-au propus pe Hanganu, iar miercuri dimineață (n.r. - 29 august), la ora 10.00, s-au sucit și l-au propus pe George Albină. Nici a doua variantă nu mi s-a părut una serioasă, în condițiile în care Albină a fost președinte pentru o zi la PSD, după care a plecat la liberali, pentru că nu-l lăsa nevasta să candideze pentru funcția de primar. Credeți că l-ar fi lăsat să fie vice? Nu am avut ce să facem, dacă cu liberalii nu s-a putut, am ales să colaborăm cu PDL pentru a debloca consiliul local. Aveam nevoie de majo-ritate”, a declarat Scupra.„Liberalii nu au colaborat cu PDL, altfel aveam vice PNL“Liderul filialei județene a PNL a explicat faptul că liberalii au avut o atitudine corectă față de colegii de alianță, menționând că Scupra este cel care a decis să se alieze cu PDL.„Noi am încercat să fim corecți. Probabil că domnul Scupra va fi întrebat de colegii săi de partid de ce a luat o astfel de decizie. Nu este adevărat că am făcut colaborare cu PDL; dacă am fi colaborat, probabil că scaunul de viceprimar ar fi fost al nostru. PNL și-a prezentat oamenii pentru funcția de viceprimar, dar pentru el niciunul dintre ei nu a fost bun. E mai bine un pedelist? Mai mult de atât nu am ce să comentez. El trebuie să răspundă în fața liderilor partidului din care face parte, nu în fața membrilor PNL”, a explicat Gheorghe Dragomir.