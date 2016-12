Scupra ia la puricat mandatul fostului primar Dumitru Bocai

Noul primar al orașului Ovidiu, George Scupra, a declarat, pentru Cuget Liber, că în cursul săptămânii viitoare se va desfășura o acțiune de audit în cadrul administrației locale. Verificările vor viza activitatea fostului primar, în special în ceea ce privește mai multe proiecte de reabilitare a infrastructurii localității pe care acesta le-a demarat. „Am comandat un audit. Cred că săptămâna viitoare vor începe verificările”, a declarat edilul. Cu privire la activitatea pe care administrația locală o desfășoară în această perioadă, Scupra a precizat: „Nu am apucat să facem foarte multe pentru că nu a trecut destul timp de când ne-am «așezat» la primărie, însă am încercat să ne ocupăm de problemele ce necesitau atenție imediată. În această perioadă des-fășurăm acțiuni la unitățile de învățământ din localitate pentru că mai este puțin timp și începe anul școlar. Pregătim clădirile pentru elevi și preșcolari, facem reparații acolo unde este necesar ca totul să fie gata până pe 1 septembrie. Mai mult de atât, ne dorim ca în cel mai scurt timp, orașul Ovidiu să aibă o grădiniță cu program prelungit. Avem în vedere prelungirea programului la unele dintre grădinițele existente, pentru început, ulterior vom construi una care să funcționeze în acești parametri”, a menționat Scupra. Referitor la soluționarea problemei lipsei transportului în comun pe timp de noapte pentru turiști și localnici, liderul administrației locale Ovidiu a ținut să menționeze: „Am făcut mai multe demersuri pentru a prelungi programul, însă nu am reușit pentru toți transportatorii. A fost o singură companie care a decis să mai introducă o cursă tur-retur”. Menționăm că, zilele trecute, IPS Teodosie, s-a deplasat la Ovidiu, însoțit de un sobor de preoți. Aici, în prezența primarului, George Scupra, a fost sfințit locul pe care urmează a se construi Biserica Schimbarea la Față a Maicii Domnului. Terenul pe care va fi amplasată construcția a fost primit prin donație și este situat în cartierul nou din oraș.Sumele necesare pentru finalizarea lăcașului de cult vor fi obținute tot prin sponsorizări și donații, dar și printr-o contribuție de la bugetul local. „A fost un moment emoționant pentru că ne-am bucurat de prezența Înalt Prea Sfinției Sale. Biserica va fi construită în cartierul nou, cu ajutorul donațiilor, însă va exista și o contribuție de la bugetul local. Am decis să sfințim locul chiar în ziua de hram, cu ocazia sărbătorii religioase dedicate Adormirii Maicii Domnului”, a declarat Scupra.