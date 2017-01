Scrisoarea consilierului Tudorel Chesoi către locuitorii din Constanţa

Scrisoarea consilierului Tudorel Chesoi către locuitorii din Constanța

Dragă constănțeanule,„Am redus impozitul pe apartamentele și casele folosite ca sedii de firmă. Dacă nu aș fi insistat pentru un proiect de hotărâre de Consiliu Local în acest sens, impozitul ar fi fost de 20 ori mai mare. Inițiativa mea mi-a adus o mare satisfacție, nu materială ci sufletească. Peste 4.000 de firme constănțene ar fi avut mari greutăți financiare. Unele dintre ele ar fi ajuns la faliment. De asemenea, medici de familie, avocați, notari, arhitecți și alte categorii profesionale ar fi plătit taxe și impozite uriașe.Realizările mele în calitate de Consilier Local nu s-au oprit aici, ci au vizat și domeniul educației, reducerea prețului gigacaloriei, înființarea unui centru pentru victimele violenței în familie,reorganizarea transportului in comun și in regim de taxi și altele. Detalii pe facebook.com/TudorelChesoiVreau să susțin în continuare aceste proiecte ,dar si altele la care lucrez. Vreau să fiu aproape de voi, cei care creați locuri de muncă și contribuiți la bugetul local. Pentru a face acest lucru, cu tot respectul cuvenit, am nevoie de votul tău. Candidez independent pentru încă un mandat de Consilier Local. Mă găsești pe buletinul de vot la pagina 9 pozitia 15În calitate de consilier independent voi acționa liber, fără obligații și voi putea promova și alte proiecte de hotărâri în interesul tău.Am ales calea independenței pentru că așa pot face lucruri folositoare pentru tine, fără să fiu condiționat de un șef de partid. Voi fi liber să colaborez cu orice consilier care îți va susține interesele.”