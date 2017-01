Scrisoare deschisă către candidatul PSD la Preşedinţia României, Mircea Geoană

Scrisoare deschisă către candidatul PSD la Președinția României, Mircea Geoană

Am criticat și am dezavuat dintotdeauna practicile colegilor dumneavoastră de partid de la Constanța, domnule candidat Mircea Geoană, și o vom face în continuare, deoarece aceia care de zece ani se precipită la malul mării sub simbolul celor trei trandafiri nu au nimic în comun cu social-democrația. Nu au nimic în comun cu demnitatea, nu cunosc noțiunea de respect și sunt departe de a fi considerați lideri. Sunt mai aproape de statutul de stăpâni pe o moșie însușită cu japca și consideră că se cuvine să scoată biciul ori de câte ori cineva nu le împărtășește punctul de vedere. Nimicnicia acestor oameni nu a fost, însă, niciodată un secret, dar ea a fost mascată cu mare artă, dintotdeauna, cu un kilogram de zahăr și o sticlă de ulei. Trist, dar adevărat pentru o altfel de țară pe care o promiteți alegătorilor! Resentimentele față de politicile pesediste ne-au fost reconfirmate aseară, domnule candidat, când, pentru a treia oară, din ordinul colegilor dumneavoastră de partid de la Constanța, reprezentantul ziarului „Cuget Liber” nu a avut acces la o conferință de presă. Se afișau în fața microfoanelor și a camerelor de luat vederi președintele organizației județene Radu Mazăre și vicepreședintele Nicușor Constantinescu. Cum poate fi interpretată, domnule Geoană, această atitudine a pesediștilor constănțeni, care refuză să accepte că într-un stat de drept există putere și opoziție, există minoritate și majoritate, iar dincolo de disputele doctrinare ar trebui să guverneze totuși respectul reciproc? Nu ar putea fi oare interpretată ca un atentat la libertatea de exprimare? Nu este cumva lipsă de respect față de alegători, unii dintre ei cititori ai cotidianului „Cuget Liber”? Să fie oare o încercare de intimidare sau doar o strategie de manipulare a maselor prin diseminarea informației numai prin presa aservită PSD? Sau poate este, pur și simplu, frustrarea „omului” incapabil să își stăpânească pornirile deloc umane și a cărui unică deviză în viață ar fi „cine nu este cu noi este împotriva noastră”?! Apelul la demnitate poate a devenit desuet, astăzi, domnule candidat, dar insistăm să invocăm această valoare specifică, din păcate, prin definiție, numai „omului”! Acesta este modelul de moralitate promovat de PSD, domnule Geoană? Acestea sunt valorile pe care mizați pentru a vă extinde aria de influență politică și pentru a aduna voturi? Ne întrebăm ce se va întâmpla, domnule Geoană, dacă veți ajunge totuși președinte. Ne temem că acei constănțeni care nu împărtășesc pornirile pesediste ar putea fi expulzați, doar pentru că sunt verzi, galbeni, portocalii sau oricum altfel decât… roșii. Ne temem că pesediști precum Mazăre și Constantinescu nu au învățat încă să facă o faptă bună în viață și cel mai probabil nu vom avea norocul soacrei dumneavoastră pe care, tot în spiritul unei fapte bune, nu ați dat-o afară din casă… Vă solicităm public, domnule Mircea Geoană, un punct de vedere referitor la atitudinea ostilă și lipsa de fair play a colegilor dumneavoastră de partid de la Constanța. Nu ne ascundem nici temerea că, indiferent de mesajul dumneavoastră, el nu va conta prea mult pentru echipa PSD Constanța, și asta pentru că nu degeaba s-a încetățenit, din păcate în sens peiorativ, chiar la nivel național, expresia „Republica Mazăre”, dar mai ales pentru că, în presa constănțeană, este bine cunoscută atitudinea sfidătoare pe care cel pe care dumneavoastră l-ați numit „revoluționar latino” nu se ferește să o afișeze față de liderii de la centru.