SCHIMBĂRI ÎN GUVERN. Listele miniştrilor DEMIŞI şi cei PROPUŞI

SCHIMBĂRI ÎN GUVERN. Listele miniștrilor DEMIȘI și cei PROPUȘI

In aceasta dimineata, primul-ministru Victor Ponta a transmis presedintelui Romaniei demisiile ministrilor: Gheorghe Eugen Nicolaescu din functia de ministru al sanatatii Mariana Campeanu din functia de ministru al muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstniceRamona-Nicole Manescu din functia de ministru al transporturilorGigel Sorinel Stirbu din functia de ministru al culturiiLucia Ana Varga din functia de ministru delegate pentru ape, paduri si pisciculturaMihai Alexandru Voicu din functia de ministru delegat pentru relatia cu ParlamentulCristian David din functia de ministru delegat pentru romanii de pretutindenipentru emiterea decretelor prezidentiale prin care sa se constate vacanta posturilor.In conditiile constatarii vacantei posturilor de membru al Guvernului, facand aplicarea prevederilor legale in materie, primul-ministru a solicitat presedintelui emiterea decretelor prezidentiale prin care:Nicolae Banicioiu, ministru al tineretului si sportului, sa fie numit in functia de ministru al sanatatii, interimarAdriana Doina Pana, ministru delegate pentru dialog social, sa fie numita in functia de ministru al Muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, interimarDan Coman Sova, ministru delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, sa fie numit in functia de ministru al transporturilor, interimarMihnea Cosmin Costoiu, ministru delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, sa fie numit in functia de ministru al culturii, interimarRovana Plumb, ministrul mediului si schimbarilor climatice, sa fie numita in functia de ministru delegat pentru ape, paduri si piscicultura, interimarRobert Marius Cazanciuc, ministrul justitiei, sa fie numit in functia de ministru delegat pentru relatia cu parlamentul, interimarTitus Corlatean, ministrul afacerilor externe, sa fie numit in functia de ministru delegat pentru romanii de pretutindeni, interimar.