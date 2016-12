Schimbări în ALDE. Cine îi ia locul lui Chiţoiu

Schimbări în ALDE. Cine îi ia locul lui Chițoiu

ALDE are un nou secretar general. Senatorul Nicolae Nasta îl va înlocui în această funcție pe Daniel Chițoiu, care s-a retras, iar la șefia organizației partidului sector 4 a fost validat Ștefan Spiridon. Anunțul a fost făcut de copreședintele ALDE, Daniel Constantin, potrivit Agerpres."Astăzi, în ședința Comisiei de fuziune, am avut o discuție cu fostul secretar general, domnul Daniel Chițoiu. Acesta ne-a informat că în perioada imediat următoare va începe o serie de proiecte profesionale — vrea să-și îmbunătățească latura profesională în perioada imediat următoare. Având în vedere că ALDE deja a început campania electorală și că prezența secretarului general este extrem de importantă nu numai în București, ci și la nivel de teritoriu, am înțeles dorința domniei sale de a se retrage pentru o perioadă din această funcție, rămânând în continuare antrenat în proiectele partidului, rămânând în continuare membru ALDE și aproape de ceea ce înseamnă valorile și proiectele noastre", a declarat Constantin.