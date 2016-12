Schimb de replici dure între Gheorghe Dragomir şi Corina Gheorghe

Schimb de replici dure între Gheorghe Dragomir și Corina Gheorghe

Vicepreședintele PDL și administratorul SC Mamaia, Corina Gheorghe, a trimis un comunicat prin care se apără cu privire la declarațiile făcute de președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, la adresa sa cu privire la activitatea aceasta o desfășoară în cadrul SC Mamaia SA. Corina Gheorghe spune că nu este dispusă să își dea demisia așa cum i-a fost sugerat, pentru că, afirmă pedelista, nu vrea să dea curs amenințărilor. „Personal, nu am demisionat, cel puțin din câteva motive: deoarece am primit în acest sens amenințări privind integritatea mea fizică, fiindcă am avut un mandat de administrator exercitat cu responsabilitate în limitele definite de cadru legal, și când spun acest lucru mă raportez, de exemplu, la neregulile din activitatea conducerii SC Mamaia SA din 2008, nereguli evidențiate într-un act de control al ANAF în vremea în care instituția era condusă de Bogdan Huțucă. Fiindcă am avut un mandat de administrator de succes, și când spun asta mă gândesc că am reușit să aduc sume consistente statului”, afirmă, printre altele, Corina Gheorghe. În replică, Dragomir afirmă ironic că este „impresionat” pentru că pedelista a vândut Hotelul Mamaia. „Sunt foarte impresionat de activitatea dânsei. Sunt impresionat că a vândut Hotelul Mamaia. Declarația mea a fost cea a unui simplu cetățean al Constanței care plătește impozite și dorește să știe ce se întâmplă cu banii lui. Aștept cu nerăbdare să văd ce va găsi Corpul de control al ministerului la fața locului. Dacă dânsa și-a efectuat activitatea cu succes, așa cum pretinde, nu am decât să o felicit. În ceea ce privește declarațiile referitoare la ANAF, sunt de părere că inspectorii de acolo și-au făcut corect treaba. Chiar nu am dubii în această privință. Singurul lucru pe care am vrut să-l evidențieze în declarația mea este acela că o astfel de societate importată trebuie gestionată cu atenție și interes maxim. Nu sunt în măsură să îi comentez doamnei Gheorghe activitatea”, a spus Dragomir.