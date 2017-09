Scene incredibile într-un studio de televiziune: Mirel Palada l-a lovit cu pumnii şi picioarele pe senatorul Mihai Goţiu

Scene incredibile într-un studio de televiziune: Mirel Palada l-a lovit cu pumnii și picioarele pe senatorul Mihai Goțiu

Ştire online publicată Joi, 14 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Scene incredibile în timpul pauzei publicitare din timpul unei emisiuni de la postul B1TV, moderată de Nadia Ciurlin! După ce în timpul primei părți a emisiunii s-au contract puternic, în pauza publicitară, Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, l-a bătut pe senatorul USR Mihai Goțiu.Totul a pornit după ce Mihai Goțiu l-a numit nesimțit pe Mirel Palada, deoarece îl tot întrerupea în timpul dezbaterii de la emisiune. În pauza publicitară, spiritele s-au încins și mai tare, iar senatorul USR spune că Mirel Palada l-a lovit cu pumnii în față și cu picioarele. După incident, cei doi au părăsit platoul de filmare, însă la revenirea din pauza de publicitate moderatoarea a confirmat incidentul în direct."Din păcate pe pauza publicitară s-au întâmplat un eveniment extrem de neplăcut, domnul Mirel Palada l-a agresat fizic pe domnul Mihai Goțiu. Ne pare rău foarte rău pentru acest eveniment, din păcate au trebuit să părăsească amândoi platoul", a anunțat Nadia Ciurlin.Mihai Goțiu a anunțat deja că joi dimineață va depune plângere penală împotriva lui Mirel PaladaSenatorul USR Mihai Goțiu spune că va depune plângere la Poliție, după ce a fost lovit cu pumnii și picioarele de către Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, incidentul având loc miercuri seară în pauza publicitară a unei emisiuni a postului de televiziune B1 TV."Mâine dimineață mă duc la poliție. Vreau să mă liniștesc în acest moment. Mâine va fi zi o lungă. Probabil, din cate am înteles, cei de la B1 vor prezenta imaginile mâine. Am fost lovit cu pumnii și picioarele după ce i-am atras atenția lui Palada, de mai multe ori, despre modul în care vorbeste. M-a lovit cu pumnul în gură. Sunt în regulă, am suferit lucruri și mai rele", a spus Mihai Goțiu.M-a lovit în pauza unei emisiuni de la B1. În prima parte a emisiuni, domnul Palada a intrat de mai multe ori peste mine și i-am spus că este un comportament nesimțit care m-a făcut să intru în politică. Moderatoarea mi-a atras atenția la limbaj, am spus că îmi susțin afirmația, pentru că asta e definiția de dicționar a unui om lipsit de bun simț când nu te lasă să spui ce ai de spus. Apoi, în pauză, m-a amenințat să nu mai spun că e nesimțit, că îmi arată el după emisiune. Și am spus că dacă va continua să mă întreruptă, să nu mă lase să vorbesc, am zis: da, ăsta e comportament nesimțit. A venit pauza (...) și a venit și pumnul în gură. În acel moment au intervenit cei care erau în platou la B1 și l-au oprit", a mai declarat Goțiu.sursa: romaniatv.net