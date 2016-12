SCANDALUL LISTELOR ELECTORALE: STENOGRAME INCENDIARE legate de românii din străinătate

Constantin Manoloiu știa că pe listele electorale permanente nu sunt trecuți și românii de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate, respectiv 471.301, precizează Realitatea.net.Totodată, oficialii MAI erau preocupați să actualizeze o astfel de bază de date și să ia măsuri pentru situația în care se verifica veridicitatea datelor.Faptele fostului ministru delegat pentru Administrație Victor Paul Dobre, alături de ale chestorului principal de poliției Ioan Nicoale Căbulea - secretar de stat în MAI și chestorului de poliție Constantin Manoloiu - șeful Evidența Populației, sunt stabilite prin probele administrate în cauză, susțin procurorii Secției de Urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului Înaltei Cuții de Casație și Justiție, în referatul prin care solicită avizul Parlamentului de începere a urmăririi penale a lui Dobre.Totodată, procurorii arată că este de reținut faptul că acești înalți funcționari publici cunoșteau că nu au înscris în listele electorale permanente pentru referendumul național din 29 iulie cetățenii români cu domiciliul în străinătate, dar nu au făcut public acest aspect.Aceeași sursă precizează că într-o convorbire telefonică din 7 august, Manoloiu discută cu o persoană din MAI în legătură cu situația persoanelor din străinătate:"Domn (râde): Auziți? Eram cu domnul Firescu (?) și vrea să știe sigur, zice că a fost pe la Externe ... Ăi cu domiciliul în străinătate ... Nu sunt pe listele permanente?Manoloiu Constantin: Nu sunt, nu!Domn: Deci, nu sunt probleme acolo.Manoloiu Constantin: Cei care sunt, ceredesiștii, se găsesc în Evidența Pașapoartelor ...Domn: Da, da, asta știu.Manoloiu Constantin: Deci, nu sunt pe listele care sunt acum.Domn: Și câți sunt, în jur de 400.000?Manoloiu Constantin: Numai puțin, că mi-a dat chiar astăzi, mi-a dat Sime (?) o situație și mă uit pe ea acum. O secundă! Ia să vedem ... Deci, avem așa ... Deci, la situația cetățenilor români domiciliați așa ... Deci, la 1.1.2012 aveam ...Domn: 1.1.20 ...Manoloiu Constantin: Dar hai să dau la 1.08.2012.Domn: 1.08, da.Manoloiu Constantin: 471.301.Domn: Și ăștia sunt scoși toți, nu?Manoloiu Constantin: Situația cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, cu vârsta de peste 18 ani.Domn: Aha, aha.Manoloiu Constantin: Da.Domn: Da.Manoloiu Constantin: Deci, ăștia sunt. Și se găsesc numai ... Se găsesc în Evidența Pașapoartelor, pentru că au pașaport cu ...Domn: Se găsesc la Pașapoarte în evidență, da.Manoloiu Constantin: Da, cu mențiunea cu domiciliul în străinătate.Domn: Da.Manoloiu Constantin: El, la alegeri, comunică tuturor consulatelor din toată lumea câți cetățeni ai statului român sunt în statul respectiv, pentru a putea să le asigure dreptul de vot.Domn: Dar cu rezidența ar putea avea cineva?Manoloiu Constantin: Nu, nu!Domn: Nu are nimeni nicio evidență.Manoloiu Constantin: Cu rezidenții, nu, că asta e problema, n-avem ...".Totodată, procurorii arată că deși cetățenii români cu domiciliul în străinătate nu au fost incluși în listele electorale permanente pentru referendumul din 29 iulie, există o preocupare a învinuiților în a actualiza o astfel de bază de date și a-și lua măsuri pentru situațiile în care se va verifica veridicitatea întocmirii unei astfel de situații.Astfel, în dimineața zilei de 6 august, Constantin Manoloiu discută cu un angajat al MAI:"Manoloiu Constantin: Ce dracu să fac?! Nu vezi? Poți să-mi zici și mie... CRDF-iștii tăi... tu faci liste speciale pentru afară?Domn: Eu?! Nu! Nu!Manoloiu Constantin: Nu faci.Domn: Nu! Mie îmi solicită cei de la Externe, de fiecare dată și le dau numărul lor, pe țări.Manoloiu Constantin: Pe țări! Deci, e implicită problema, da! Da, da, da!Domn: Nu am cum să le dau altfel decât pe țări! Nu mi-au solicitat niciodată nume, prenume, CNP.Manoloiu Constantin: Da.Domn: Dar, am! În baza de date am și această posibilitate, să scot extrase cu ei, și nominal, cu CNP-ul lor, dacă cineva...Manoloiu Constantin: O să ne gândim acum, să vedem cum am putea face confruntări.Domn: Păi, confruntările astea pot fi făcute, numai că chiar am făcut o estimare vineri, când am văzut ce amploare ia fenomenul.Manoloiu Constantin: Da.Domn: Ar fi vorba de vreo zece mii și ceva de file și am zis să... totuși, le-am constituit într-un lot; ăla poate fi transmis on-line sau scos și băgat într-un mediu de stocare extern, ca să putem să vi-l dăm, la solicitare."Procurorii arată că această preocupare pentru a nu se stabili modul în care a întocmit lista electorală permanentă și pentru a crea impresia că nu se poate stabili numărul exact al celor înscriși pe lista electorală permanentă este dovedită prin probele administrate în cauză.Astfel, în 4 august, Manoloiu discută cu martora Laura Cusa (șeful Serviciului Juridic-n.r):"Manoloiu Constantin: Noi... ăia de la noi, de la... care fac verificările...Doamna: Așa...Manoloiu Constantin: Trebuie să comunice numele persoanelor verificate, că ai văzut că BEC- u’ a dat dispoziție să nu umble pă liste.Doamna: Da...Manoloiu Constantin: Să nu rectifice copiile listelor și...Doamna: Nu, alea rămân așa.Manoloiu Constantin: Și oamenilor ce le trebuie, să aibă numele celor care... pentru o eventuală modificare, dacă e... nu? Sau cum zici?Doamna: Da, separat ar trebui.Manoloiu Constantin: Eu asta vreau să scoată ăștia când... după ce va... operațiunile... ți-am dat ideea, tu gândești mâine, poimâine.Doamna: Așa...Manoloiu Constantin: Nu tabelul ăla insipid cu cifre că n-are nicio valoare.Doamna: Da, bineînțeles.Manoloiu Constantin: Numele persoanelor operate în registrul național.Doamna: Da, exact!Manoloiu Constantin: Nu?Doamna: Da, da, da...Manoloiu Constantin: Că asta este...Doamna: Poate n-ar fi rău.Manoloiu Constantin: Păi, nu, asta e de sprijin și pentru ăia când operează în liste..."În același sens, Constantin Manoloiu le cere subordonaților săi să includă în metodologie modul în care se va face confruntarea bazelor de date cu privire la cetățenii români cu domiciliul în străinătate în cazul în care se dispune un eventual control.Astfel, în dimineața zilei de 6 august, Constantin Manoloiu discută cu adjunctul său de la Evidența Persoanelor, Daniel Gheorghe (martor în dosar):"Gheorghe Daniel: Ordonați, domnule director!Manoloiu Constantin: Am vorbit cu Sime acum.Gheorghe Daniel: Da...Manoloiu Constantin: El, înainte de alegeri, la solicitarea Externelor, dă o listă cifrică...Gheorghe Daniel: Da...Manoloiu Constantin: ... cu numărul cetățenilor din țările respective. Atât.Gheorghe Daniel: Am înțeles.Manoloiu Constantin: De asemenea, el a pregătit un lot, că eu i-am spus posibilitatea de a face o confruntare între evidențe...Gheorghe Daniel: Da, da!Manoloiu Constantin: Și la solicitarea noastră și noi vom trece în metodologie, treaba asta: «Solicitare. Se va solicita de la Direcția Pașapoarte, număr, etc.» Ai înțeles? Ca să știi despre toată treaba.Gheorghe Daniel: Am înțeles! Le solicităm doar numărul sau nominal, persoanele?Manoloiu Constantin: Nominal, cu CNP, cu tot ce au, ca să verific...Gheorghe Daniel: Da! Nominal! Da! Am înțeles. Dar asta trecem în metodologia noastră."Procurorii arată că aceste "nelegalități flagrante" au fost cunoscute, acceptate de către cei implicați și "ignorate, cu știință"."Atingerea scopului urmărit, prin decredibilizarea totală a Ministerului Administrației și Internelor, a fost întemeiată pe utilizarea unor modalități care puteau să ascundă caracterul nelegal și nereal al acțiunii infracționale", susțin procurorii.