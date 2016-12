Scandalul de la Mangalia ia proporţii. Cum se justifică Tusac?

2

Gigi caloria

Nu se poate!!!! Si daca iti asiguri incalzirea cu calorifere electrice costa mai putin. Iar la Mangalia s-a costruit un sistem de termoficare menit sa scada pretul la costurile de intretinere. Deci banii se cheltuiesc ca sa modernizam si sa ieftinim , dar in final nu stim cum Dracu' dar iese mai scump. Nici o varianta de incalzire nu poate costa atat. Tusac se justifica prin faptul ca Gigacaloria a fost intotdeauna scumpa la Mangalia. Pai a fost pentru ca si excrocul de Iorgus a facut un pret urias la caldura. Pentru ca si el a avut actiuni la furnizorul de energie termica, pentru ca combustibilul se aducea prin firma lui Iorgus, dar atunci nu a facut nimeni scandal, pentru ca primaria platea ( TOT DIN BANII NOSTRI - din bugetul local) subventii. Vezi cetateanule ce inseamna sa inchizi ochii? Acum Tusac te intreaba cetateanule: pai daca Iorgus a FURAT eu de ce sa nu FUR? Pai de ce a cheltuit el in campanie si ti-a dat POMANA? Nu e normal sa fure si el????? Se dau mari oameni de afaceri dar sunt o adunatura de hoti. Cea mai scumpa Gigacalorie, cea mai scumpa apa din tara ( 3,72 lei / mc ) cel mai scump transport in comun ( 3lei/km - 6 lei / 10km) cea mai scumpa piata. Iar operatorul care se ocupa de gunoi - parlamentarul Martin de la Cta - l-a dat la o parte pe vechiul( la venirea lui Tusac la putere), marind si acesta pretul. Toti vin pe capul nostru si ne maresc preturile. Dar magaria asta, pe care Tusac vrea sa o intelegem, este peste orice limita. Ce vrei sa intelegem Tusac ??? Ca tu detii controlul la Callatis Therm si ca in primavara vei ptea sa executi silit aproximativ 1000 de localnici care nu pot plati intretinerea si sa le iei casele??? Sa dai cel mai mare TUN IMOBILIAR??? Nu mai incerca sa dai vina pe PDL. E clar ca sunteti mana in mana.