SCANDALOS. PARLAMENTARII ŞI-AU MAJORAT BANII DE CHIRIE LA 6.525 LEI ŞI INDEMNIZAŢIILE LA 13.000 LEI. Tăriceanu către români: "Dacă vreţi democraţie, plătiţi"

SCANDALOS. PARLAMENTARII ȘI-AU MAJORAT BANII DE CHIRIE LA 6.525 LEI ȘI INDEMNIZAȚIILE LA 13.000 LEI. Tăriceanu către români: "Dacă vreți democrație, plătiți"

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentarii și-au majorat sumele de bani pe care le vor încasa pentru cazare, de la 4.000 lei la 6.525. Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat astăzi sumele de bani alocate aleșilor care nu locuiesc în București sau Ilfov, în valoare de 6.525 lei pe lună, după ce indemnizația lunară a fost stabilită la 13.050 lei pe lună, prin aplicarea noii legi a salarizării."De la 1 iulie 2017, indemnizația lunară a unui parlamentar a fost stabilită la cuantumul de 13.050 lei conform prevederilor legii salarizării. Cuantumul minim determinat conform prevederilor legislative menționate este de 6525 lei", se precizează în documentul aprobat de Birourile Permanente Reunite.Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a declarat după ședința BPR în care s-a luat act de creșterea sumelor de bani pentru cazare acordate parlamentarilor, că respinge "populismele ieftine" și că pentru a avea democrație "Parlamentul trebuie să funcționeze"."Costurile legate de un parlamentar se ridică la un anumit nivel. Resping populismele ieftine. Vreți să avem democrație, atunci Parlamentul trebuie să funcționeze", a declarat președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, citat de Mediafax.Același Tăriceanu care în urmă cu exact o lună cerea plafonarea salariilor profesorilor, deoarece creșterile salariale pentru această categorie nu se justifică: "Profesorii au 4 luni de vacanță pe an, nu lucrează 8 ore pe zi"."Vorbim de o anvelopă salarială și, după cum ați văzut, au fost negocieri, presiuni cu sindicatele ca până la urmă și celelalte avantaje să se transforme tot în bani. Mă refer la tichetele de masă, la voucherele de vacanță, care nu erau incluse în ceea ce s-a discutat inițial. Au venit alte sporuri în diferite zone să se adauge, pe care ministrul Muncii, ieri (marți n.r.), le-a menționat. Am văzut, de exemplu, la educație, spor de solicitare neuropsihică. Iertați-mă, am lucrat și eu în învățământ, programul nu e de opt ore pe zi, norma didactică în învățământul preuniversitar. Dacă pui la cap toate vacanțele, ai patru luni de vacanță pe an. Deci, nu știu, eu nu găsesc că sunt justificate unele din aceste majorări, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.