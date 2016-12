Scandal uriaş pe locuinţele ANL

6

loc de casa

AM 16 ANI DE CAND SANT LOCUITOR AL LOCALITATI HASOVA ,DE ATATI ANI AM FOST UN CETATIEAN CARE MI_ AM PLATIT IMPOZITELE CATRE PRIMARIE SI NICI O DATA NU AM APELAT LA VREUN SERVICIU DE AL PRIMARIEI SAU AJUTOR SOCIEAL SAU FINACIEAR,AM AUZIT DE POSIBILITETEA DE UNI LOT DE CASA PENTRU COPIL CARE ESTE NECASATORT, LA USA PRIMARIEI AM CIOCANIT SA DAU VREAU SI EU SA PRIMESC(NU EU CI COPILUL MEU) MA SCUZATI CU SCRISUL MEU EU SANT MUNCITOR NU SCRITOR